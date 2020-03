Sparta Rotterdam heeft zondag een grote stap gezet naar lijfsbehoud. Dankzij de royale 5-1-zege op concurrent FC Emmen haken de Rotterdammers zelfs aan bij de middenmoot. Eerder op de dag won hekkensluiter RKC Waalwijk thuis met 2-1 van subtopper FC Utrecht.

Sparta is door de zege elfde met 33 punten. Dat zijn er evenveel als nummer negen Heracles Almelo. FC Emmen blijft twaalfde maar ziet de achterstand op de Rotterdammers oplopen naar vier punten.

De ploeg van Henk Fraser kende een droomstart want al na drie minuten lag de bal erin. Emmen-verdediger Michael Heylen ging in de fout, waarna Patrick Joosten er met de bal vandoor ging. De aanvaller liet doelman Dennis Telgenkamp met een stiftje kansloos.

De keeper werd na krap een half uur voor de tweede keer gepasseerd, nadat Mohamed Rayhi de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in de verre hoek schoot. Met een kopbal zorgde Bart Vriends vlak daarna zelfs voor de 3-0.

De bezoekers verkleinden de achterstand tien minuten na rust. Michael de Leeuw kroop bij een voorzet vanaf de linkerkant voor zijn tegenstander en tikte de bal van dichtbij binnen.

In de slotfase liep Sparta echter uit naar een ruime overwinning, na een ongelukkig eigen doelpunt van Miguel Araujo, die de bal bij een corner met zijn knie tegen de touwen werkte, en een intikker van Abdou Harroui.

Sylla Sow tekende met een knappe goal voor de gelijkmaker van RKC. (Foto: Pro Shots)

RKC boekt ten koste van Utrecht vierde zege

Voor FC Utrecht betekent de 2-1-nederlaag tegen RKC Waalwijk een slechte generale voor de halve finale in de KNVB-beker, woensdag tegen Ajax. Ook in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal komt de nederlaag ongelegen voor de huidige nummer zes van de Eredivisie.

RKC blijft ondanks de verrassende zege, de vierde van het seizoen, stijf onderaan staan. De promovendus heeft vier punten minder dan nummer zeventien ADO Den Haag en staat tien punten onder de veilige vijftiende plaats.

Halverwege de tweede helft stond Utrecht nog op voorsprong in het Mandemakers Stadion, omdat Etienne Vaessen zich in de 24e minuut had laten verrassen door een op het oog niet al te gevaarlijk schot van Gyrano Kerk.

RKC, dat dit kalenderjaar nog geen wedstrijd had gewonnen en zelfs pas één keer scoorde, kwam na rust sterk terug. Sylla Sow speelde zichzelf in de 69e minuut knap vrij en schoot vanuit een lastige hoek hard raak.

In de wetenschap dat een puntje weinig zou helpen in de strijd tegen degradatie ging RKC op zoek naar de winnende en daarvoor werd de thuisploeg beloond. Darren Maatsen strafte laconiek verdedigen van Leon Guwara af en wipte de bal over doelman Jeroen Zoet.

