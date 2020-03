FC Utrecht heeft zondag een pijnlijke nederlaag geleden tegen RKC Waalwijk. Op bezoek bij de hekkensluiter verloor de ploeg van trainer John van den Brom met 2-1.

FC Utrecht opende via Gyrano Kerk de score, maar liet zich daarna in slaap sussen. De thuisploeg profiteerde en boekte dankzij goals van Sylla Sow en Darren Maatsen de vierde overwinning van het seizoen.

Voor FC Utrecht betekent dat een slechte generale voor de halve finale in de KNVB-beker, woensdag tegen Ajax. Ook in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal komt de nederlaag ongelegen voor de huidige nummer zes van de Eredivisie.

RKC blijft ondanks de verrassende zege stijf onderaan staan. De promovendus heeft vier punten minder dan nummer zeventien ADO Den Haag en staat negen punten onder de veilige vijftiende plaats.

Sylla Sow tekende met een knappe goal voor de gelijkmaker van RKC. (Foto: Pro Shots)

Maatsen straft zwak verdedigen Utrecht af

Halverwege de tweede helft stond Utrecht nog op voorsprong in het Mandemakers Stadion, omdat Etienne Vaessen zich in de 24e minuut had laten verrassen door een op het oog niet al te gevaarlijk schot van Kerk.

RKC, dat dit kalenderjaar nog geen wedstrijd had gewonnen en zelfs pas één keer scoorde, kwam na rust sterk terug. Sow speelde zichzelf in de 69e minuut knap vrij en schoot vanuit een lastige hoek hard raak.

In de wetenschap dat een puntje weinig zou helpen in de strijd tegen degradatie ging RKC op zoek naar de winnende en daarvoor werd de thuisploeg beloond. Maatsen strafte laconiek verdedigen van Leon Guwara af en wipte de bal over doelman Jeroen Zoet.

