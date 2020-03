Fans van Bayern München zorgden zaterdagmiddag voor ophef door Hoffenheim-eigenaar Dietmar Hopp zo diep te beledigen dat de scheidsrechter zich gedwongen voelde de wedstrijd tijdelijk te onderbreken. Waarom wordt de 79-jarige miljardair zo gehaat door Duitse voetbalsupporters?

Unieke beelden zaterdag rond half zes in het stadion van Hoffenheim. Bij een voorsprong van 0-6 in het voordeel van Bayern München tikken spelers van beide ploegen de bal rustig naar elkaar over, zonder enige intentie nog iets van de wedstrijd te maken. Daarmee het signaal gevend dat ze saamhorigheid verkiezen boven de vijandelijkheid vanaf de tribunes.

Even daarvoor heeft scheidsrechter Christian Dingert de spelers weer het veld op gestuurd na een onderbreking van circa tien minuten. Aan Hopp gerichte spandoeken van de Bayern-aanhang, met daarop verwensingen als 'hoerenzoon', waren (nadat waarschuwingen geen zin bleken te hebben) reden om tijdelijk de kleedkamer op te zoeken.

Sinds Hopp zijn entree maakte in de voetbalwereld, is hij de haat vanaf de tribunes wel gewend. Tijdens zijn bezoekjes aan stadions krijgt hij regelmatig muntjes naar zijn hoofd gegooid. Of er worden tegen hem gerichte spreekkoren ingezet, overigens ook tijdens duels waarin Hoffenheim niet eens de tegenstander is.

Spelers van Bayern München en Hoffenheim tikken het laatste kwartier de bal demonstratief naar elkaar over. (Foto: Pro Shots)

Hopp loodste amateurclub naar Bundesliga

De manier waarop Hoffenheim, een dorpje van amper drieduizend inwoners, is opgeklommen in het Duitse topvoetbal vormt de aanleiding voor de onvrede. Dankzij de vele miljoenen die Hopp verdiende als medeoprichter van softwarebedrijf SAP, groeide de regionale amateurclub, waarvoor hij in zijn jeugd speelde, uit tot een subtopper in de Bundesliga.

Hopp omzeilt volgens zijn criticasters bovendien de 50+1-regel, die ervoor zorgt dat investeerders geen meerderheidsbelang in een club kunnen nemen. De Duitse voetbalbond maakte in 2015 voor Hoffenheim een uitzondering, vanwege Hopps jarenlange onafgebroken betrokkenheid bij de club. Voor Bayer Leverkusen en VfL Wolfsburg geldt die uitzondering eveneens, maar daar gaat het om grote concerns en niet om een eenling.

Hopp heeft daardoor bijna de alleenheerschappij bij de club, die sinds 2008 uitkomt in de Bundesliga en vorig jaar debuteerde in de Champions League. Onder trainer Alfred Schreuder staat de ploeg momenteel achtste in de Bundesliga.

De tegen Dietmar Hopp gerichte spandoeken in het uitvak met Bayern-fans. (Foto: Pro Shots)

Haat wakkert aan na straf Dortmund-fans

Vooral bij fans van de Duitse traditieclubs is de opmars van Hoffenheim (en ook van RB Leipzig) een doorn in het oog. De Duitse bond besloot onlangs dat fans van Borussia Dortmund drie jaar lang niet welkom zijn bij uitwedstrijden tegen Hoffenheim, wegens spreekkoren en het tonen van een spandoek met daarop het hoofd van Hopp in een schietschijf.

Die straf zorgde ervoor dat de haat tegen Hopp weer oplaaide en dat zelfs fans van aartsrivalen Bayern München en Borussia Dortmund opeens opvallend solidair blijken te zijn. Terwijl er bij Dortmund-Freiburg vanaf de tribunes kwetsende liedjes klonken tegen Hopp, gingen supporters van de Duitse kampioen in Hoffenheim nog verder over de schreef.

"Helaas heeft de kritiek tegen mij een nieuwe dimensie bereikt", reageerde een aangeslagen Hopp, die eerder opdook in een lijstje van zakenblad Forbes als een van de vrijgevigste miljardairs ter wereld, zondag tegen het Duitse Sport1. "Met mij gaat het naar omstandigheden goed. Ik heb ook veel steun gevoeld en ben blij dat er nu eindelijk wordt opgetreden."