Feyenoord begint met Eric Botteghin en Ridgeciano Haps aan de topper bij PSV. De thuisploeg houdt vast aan de opstelling waarmee de laatste drie duels werden gewonnen.

Verdediger Haps staat als linksbuiten geposteerd in het elftal van Dick Advocaat. Feyenoord verkocht deze week Sam Larsson aan het Chinese Dalian PFC, waardoor de ploeg dun in de aanvallers zit.

Nicolai Jørgensen en Luis Sinisterra ontbreken door blessures, terwijl Luciano Narsingh sinds eind januari niet meer in actie kwam. Narsingh zit tegen zijn oude club wel weer bij de wedstrijdselectie.

Botteghin maakt zijn rentree na een blessure en verdringt Edgar Ié uit de basis. De Braziliaanse verdediger speelde exact een maand geleden zijn laatste wedstrijd.

Bij de Rotterdammers staat Róbert Bózenik opnieuw in de spits. De Slowaakse winteraanwinst maakte bij de laatste twee wedstrijden (3-4-zege op PEC Zwolle en (2-1-overwinning op Fortuna Sittard) steeds de winnende treffer.

PSV-coach Ernest Faber ziet na de zeges op Willem II (3-0), ADO Den Haag (0-3) en Vitesse (1-2) geen reden om zijn opstelling te wijzigen. Dat betekent dat de zomerse miljoenenaankopen Bruma, Timo Baumgartl en Ritsu Doan opnieuw op de bank zitten.

Stand bovenaan Eredivisie 1. Ajax 23-53

2. AZ 23-50

3. Feyenoord 23-46

4. PSV 24-45

5. Willem II 25-44

Winnaar van topper houdt zicht op Champions League-plek

Feyenoord is sinds eind oktober ongeslagen in de Eredivisie. Onder Advocaat heeft de ploeg in eigen land nog niet verloren.

De winnaar van de topper in Eindhoven haakt aan bij koploper Ajax en naaste achtervolger AZ, die zondagavond in de Johan Cruijff ArenA tegen elkaar spelen. Voor de verliezer raakt deelname aan de Champions League volgend seizoen verder uit zicht.

PSV-Feyenoord begint om 14.30 uur en staat onder leiding van arbiter Dennis Higler.

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Viergever, Rodríguez; Rosario, Thomas, Hendrix; Ihattaren, Lammers, Gakpo.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Karsdorp, Botteghin, Senesi, Malacia; Fer, Toornstra, Kökçü; Berghuis, Bozeník, Haps.