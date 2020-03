FC Barcelona-coach Quique Setién heeft in aanloop naar El Clásico van zondag de druk bij zijn eigen ploeg proberen weg te halen. Volgens de Spanjaard heeft Real Madrid veel meer belang bij een goed resultaat dan de Catalanen.

"Als we winnen, slaan we een gat van vijf punten. Het is misschien wat overdreven om te zeggen dat deze wedstrijd beslissend is voor de titelkansen van Real Madrid, maar dit duel is voor hen veel belangrijker dan voor ons", zei Setién op zijn vooruitblikkende persconferentie.

Barcelona lijkt de kraker als lichte favoriet in te gaan, want de regerend landskampioen won de laatste vier competitieduels en heeft momenteel twee punten meer dan Real. 'De Koninklijke' is wat wisselvalliger en pakte begin februari voor het laatst drie punten in een competitiewedstrijd.

Afgelopen woensdag verloor Real in de Champions League nog met 1-2 van Manchester City, de club van voormalig Barcelona-trainer Josep Guardiola. Setién sprak na die wedstrijd even met Guardiola om informatie in te winnen.

"We hebben zijn strategie besproken om Real te bestrijden en nog wel meer, maar dat ga ik jullie niet allemaal vertellen. In die Champions League-wedstrijd zag ik Manchester City wel bepaalde dingen doen die ons kunnen helpen."

Quique Setién leidt de laatste training van FC Barcelona voor El Clásico. (Foto: Pro Shots)

'We moeten erin geloven dat we uit deze situatie komen'

Collega-trainer Zinédine Zidane is ondanks de wisselvalligheid van Real niet negatief gestemd voor het treffen in Estadio Santiago Bernabéu. De Fransman hoopt dat het publiek zijn ploeg naar de zege kan helpen.

"Wat we nu nodig hebben, is een positieve instelling. We moeten bij elkaar blijven en erin geloven dat we uit deze situatie komen", aldus Zidane. "Ik kan het begrijpen als de fans gefrustreerd of boos zijn, maar we hebben hun steun vanaf de eerste minuut nodig."

De wedstrijd tussen nummer twee Real Madrid en koploper FC Barcelona begint zondag om 21.00 uur. Het wordt de 244e El Clásico; Real won 95 van de voorgaande ontmoetingen en Barcelona trok 96 keer aan het langste eind.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in La Liga