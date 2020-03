Ajax-aanvaller Danilo heeft zich verontschuldigd voor zijn shirtjesruil in de rust van de Europa League-wedstrijd tegen Getafe. De Braziliaan wisselde donderdag van tricot met zijn landgenoot Deyverson en dat kwam hem op veel kritiek te staan.

Danilo, die tegen Getafe voor het eerst aan de aftrap stond bij Ajax, laat op sociale media weten spijt te hebben van zijn actie. "Ik zat in de rust nog vol emotie omdat ik mijn basisdebuut maakte en het shirt mocht dragen dat zoveel verantwoordelijkheid met zich meebrengt."

"Uiteindelijk heb ik van shirt gewisseld met mijn landgenoot. Het was een op zichzelf staande, naïeve en onbewuste actie, die ik in de toekomst niet meer uit zal halen. Ik dank jullie voor het begrip en roep op om alle energie te stoppen in het zeer belangrijke duel van zondag."

Veel Ajax-fans was het een doorn in het oog dat Danilo uitgerekend Deyverson uitkoos om zijn shirtje te geven. De aanvaller van Getafe ging vorige week in de uitwedstrijd theatraal naar de grond nadat hij geraakt was door een vanuit het uitvak gegooide aansteker. De UEFA onderzoekt het incident, waardoor Ajax een straf boven het hoofd hangt.

De twintigjarige Danilo luisterde zijn basisdebuut donderdag in de Johan Cruijff ArenA op met een doelpunt, maar kon uitschakeling van Ajax in de eerste knock-outfase daarmee niet voorkomen. Na de 2-0-nederlaag in Spanje was de 2-1-thuiszege voor de Amsterdammers ontoereikend.