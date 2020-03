Frank de Boer is met Atlanta United goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de MLS. Zijn ploeg won zaterdag de uitwedstrijd tegen Nashville SC met 1-2.

Atlanta kwam op bezoek bij de nieuwkomer op het hoogste niveau in de Verenigde Staten al na negen minuten op voorsprong. Ezequiel Barco klopte Nashville-doelman Joe Willis met een geplaatst schot in de verre hoek.

Tot enthousiasme van het goed gevulde Nissan Stadium in Tennessee trok Walker Zimmerman na een half uur spelen de stand gelijk, maar nog voor rust stelde Atlanta orde op zaken. Emerson Hyndman maakte uit een corner de treffer die achteraf de winnende bleek te zijn.

Voor De Boer is het zijn tweede jaar in de MLS. Vorig seizoen schopte de voormalig trainer van Ajax, Internazionale en Crystal Palace het met zijn ploeg tot de halve finales. Daarin was Toronto FC, dat vervolgens de eindstrijd verloor van Seattle Sounders FC, met 2-1 te sterk.

Tot voor kort was er met Ron Jans nog een tweede Nederlandse trainer actief in de MLS. Hij vertrok echter vorige maand bij FC Cincinnati na in opspraak te zijn geraakt wegens racisme.