Vitesse-aanvoerder Bryan Linssen kan er met zijn verstand niet bij dat zijn ploeg in de slotfase tegen PEC Zwolle een strafschop tegen kreeg. Scheidsrechter Allard Lindhout legde de bal op de stip nadat verdediger Eli Dasa de bal ongelukkig tegen zijn arm kreeg.

"Scheidsrechters, wat zijn we aan het doen? Alsjeblieft", foeterde Linssen zaterdag bij FOX Sports. "Ik maak ook heel veel fouten, maar als ik een fout heb gemaakt krijg ik niet de kans om die meteen te herstellen. En zij kunnen het via 24 camera's bekijken en zien het nog steeds niet."

PEC kreeg in de slotfase bij een 2-2-tussenstand een strafschop, nadat de glijdende Dasa een voorzet van Pelle Clement zonder opzet tegen zijn arm kreeg. Lindhout wees meteen naar de stip en ook voor videoarbiter Erwin Blank was er geen aanleiding om in te grijpen. Linssen begreep hier niets van.

"Alsjeblieft, jongens", baalde de vleugelaanvaller, die verwees naar een vergelijkbare situatie vorige week die niet werd bestraft. "Vorige week tegen PSV was er een handsmoment. Dat had iemand die blind is nog gezien. En nu dit."

Teleurstelling bij Vitesse na de nederlaag. (Foto: Pro Shots)

'Knotsgek wat er in blessuretijd gebeurde'

De penalty, die werd benut door Reza Ghoochannejhad, was het begin van een knotsgekke slotfase. Twee minuten later bracht Oussama Tannane Vitesse weer langszij, waarna Pelle Clement de thuisploeg via de handen van doelman Remko Pasveer alsnog de winst bezorgde.

"Het was knotsgek wat er in blessuretijd gebeurde", blikte Linssen terug. "Op een gegeven moment waren we aan beide kanten goud aan het zoeken en dachten wij zilver te hebben gevonden met een gelijkspel, maar vonden zij op het allerlaatste moment nog goud."

Vitesse stond bij rust nog met 1-2 voor in Zwolle, maar gaf de voorsprong in de tweede helft uit handen. Linssen vindt dat de Arnhemmers de nederlaag vooral over zichzelf hebben afgeroepen.

"We stonden met 2-1 voor en er was helemaal niks aan de hand, maar uit het niets gingen we achteruit lopen. Daardoor riepen we het over onszelf af, dat is gewoon doodzonde. Wij moesten hier als Vitesse juist voor de 3-1 gaan en niet de 2-1 willen bewaken. Daar hebben we ook de kwaliteiten voor", besloot hij.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie