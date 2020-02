Sc Heerenveen heeft zaterdag zijn eerste overwinning van dit kalenderjaar in de Eredivisie geboekt. De ploeg van coach Johnny Jansen was in Enschede met 2-3 te sterk voor FC Twente.

Heerenveen opende al vroeg in de wedstrijd de score via een doelpunt van Hicham Faik. In de eerste tien minuten na rust breidden Chidera Ejuke en Joey Veerman de voorsprong uit naar 0-3.

Haris Vuckic verkleinde halverwege de tweede helft uit een strafschop de achterstand van Twente, waarna Lindon Selahi voor de aansluitingstreffer zorgde. De gelijkmaker zat er daarna niet meer in.

Heerenveen won zo voor het eerst sinds 8 december, toen met 1-2 werd gewonnen bij RKC Waalwijk. Sindsdien verloren de Friezen vijf keer in de Eredivisie en speelden ze drie keer gelijk.

Ondanks de overwinning blijft Heerenveen de nummer tien op de ranglijst. Twente is terug te vinden op de veertiende plaats.

Chidera Ejuke viert de 0-2 van Heerenveen. (Foto: Pro Shots)

Faik opent al vroeg de score voor Heerenveen

In de Grolsch Veste kwam Heerenveen al in de vierde minuut op voorsprong via een goal van Faik. De middenvelder benutte de rebound nadat doelman Joël Drommel knullig een afstandsschot van Alen Halilovic losliet.

Heerenveen was daarna een aantal keren dicht bij de 0-2. Zo ging een inzet van Joey Veerman naast, redde Drommel op een kopbal van Ibrahim Dresevic en schoot Ejuke te slap in bij een grote kans.

Aan de andere kant kwam Twente er af en toe uit, maar alleen Calvin Verdonk zorgde met twee afstandsschoten voor gevaar bij de thuisploeg in de eerste helft. De eerste poging van de linksback werd gekeerd door doelman Filip Bednarek en zijn tweede schot ging rakelings over.

Haris Vuckic bracht de spanning terug uit een penalty. (Foto: Pro Shots)

Heerenveen geeft ruime voorsprong nog bijna weg

Kort na rust vond Heerenveen wel het net. Ejuke wurmde zich door de Twente-defensie en verdubbelde de voorsprong van zijn ploeg. Zeven minuten later leek Veerman de drie punten voor de bezoekers veilig te stellen met een hard schot van ruim 20 meter.

Hoewel Veerman even later met een kopbal zelfs dicht bij de 0-4 was, bleef Twente geloof houden in een resultaat. Halverwege de tweede helft leverde dat een strafschop op na een duwtje van Sven Botman in de rug van Peet Bijen. Het buitenkansje werd benut door Vuckic.

Een kleine twintig minuten voor tijd tekende Selahi na een mooie actie voor de aansluitingstreffer, waarna Twente op jacht ging naar de gelijkmaker. Verdonk en Queensy Menig waren daar nog dicht bij, maar Heerenveen bleef met hangen en wurgen overeind.

