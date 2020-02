Jürgen Klopp en Virgil van Dijk waren onder de indruk van het spel van Watford bij de eerste competitienederlaag van Liverpool in ruim een jaar. De koploper in de Premier League verloor zaterdag verrassend met 3-0 van de laagvlieger.

"Ze deden precies wat ze wilden en wij niet. Zo werkt het in het voetbal", concludeerde Klopp na de eerste competitienederlaag van Liverpool sinds 3 januari 2019. De ploeg verloor toen met 2-1 van Manchester City.

"Het was een lastige eerste helft. We hadden veel balbezit, maar we slaagden er niet in om in de juiste positie te komen voor een doelpunt. We speelden tegen een erg goed georganiseerd team met een geweldige mentaliteit voor deze wedstrijd."

Liverpool slaagde er voor rust nauwelijks in om kansen te creëren en moest in het eerste kwartier na rust twee doelpunten van Ismaïla Sarr incasseren. Troy Deeney zorgde even later voor de beslissing namens Watford.

"We moeten dit accepteren. Dat is niet makkelijk", besefte Klopp, die ook lovend was over de mentaliteit van zijn ploeg. "We stonden met 3-0 achter, maar we probeerden toch nog terug te komen. Er waren ook geen rare momenten waarbij iemand gefrustreerd raakte. Als je verliest, doe het dan als een man."

Virgil van Dijk baalt na de nederlaag tegen Watford. (Foto: Pro Shots)

'We moeten Watford de credits geven'

Ook Van Dijk, die bij de openingstreffer amper ingreep bij een voorzet van Abdoulaye Doucouré, complimenteerde Watford voor het spel op Vicarage Road.

"We moeten Watford de credits geven", aldus de Oranje-international. "Ze verdienden het als je kijkt naar de hele wedstrijd en de kansen die ze creëerden. Ze bleven bij hun speelplan en scoorden drie keer. Wij hadden niet zo veel grote kansen."

Ondanks de nederlaag maakt Van Dijk zich geen zorgen. Bovendien blijft Liverpool stevig aan kop in de Premier League. De voorsprong op nummer twee Manchester City, dat een duel minder heeft gespeeld, bedraagt maar liefst 22 punten.

"Het is even moeilijk, maar dat is voetbal. We presteren het hele seizoen verdedigend vrij goed met de meeste clean sheets in de competitie, maar we weten dat er nog ruimte is voor verbetering. Dat is het goede aan onze mentaliteit", besloot hij.

