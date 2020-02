PEC Zwolle heeft zaterdag na een bizarre slotfase alsnog drie punten overgehouden aan het thuisduel met Vitesse. Er vielen in de slotminuten liefst drie doelpunten: 4-3.

PEC klimt door de zege naar plek vijftien. De Zwollenaren hebben nu 25 punten, dat zijn er net zo veel als nummer zestien Fortuna Sittard. Vitesse is zevende.

De ploeg van trainer John Stegeman kende voor eigen publiek een vliegende start, want Gustavo Hamer zette PEC al in de zesde minuut op voorsprong. De middenvelder passeerde doelman Remko Pasveer met een schuiver in de verre hoek.

Nog in dezelfde minuut was het weer gelijk, toen Tim Matavz profiteerde van een enorme blunder van Yuta Nakayama. De Japanner wilde de bal terugspelen, maar raakte die zo zacht dat Matavz er tussen kon komen. De Sloveen schoot hard raak.

Vitesse nam na een half uur op fraaie wijze de leiding, toen Oussama Tannane de bal voor zijn linker kreeg en van afstand uithaalde. Zijn schot belandde in de kruising buiten bereik van doelman Michael Zetterer.

Vitesse leek de zege na een goede eerste helft voor het grijpen te hebben. (Foto: Pro Shots)

Drie doelpunten in vijf minuten

De Arnhemmers verzuimden de leiding daarna te verstevigen. Zo kregen Bryan Linssen en wederom Tannane kansen. Het was echter PEC dat na een sterk laatste half uur op 2-2 kwam. Invaller Reza Ghoochannejhad faalde nog, maar linksback Kenneth Paal had het vizier wel op scherp staan.

Ghoochannejhad leek in de slotminuut de zege veilig te stellen. De spits liet vlak daarvoor nog een enorme kans op de 3-2 liggen, maar was vanaf 11 meter wel trefzeker. De bal ging op de stip, nadat Vitesse-verdediger Eli Dasa die ongelukkig tegen zijn arm had gekregen.

Een minuut later leek Tannane alsnog een punt te redden voor de gasten, nadat zijn vrije trap van richting werd veranderd en in het doel belandde. Het laatste woord was via Pelle Clement echter aan PEC. De middenvelder kopte raak en gaf PEC daarmee in ieder geval voor even ademruimte.

