ADO Den Haag heeft zaterdag in eigen huis met 0-0 gelijkgespeeld tegen Heracles Almelo. VVV-Venlo en Fortuna Sittard wisten in de Limburgse derby in Venlo ook niet te scoren: 0-0.

Heracles was voor rust als enige tot twee keer toe dicht bij een doelpunt. Cyriel Dessers schoot in vrijstaande positie wild naast en Delano Burgzorg mikte na een goede aanval recht op doelman Luuk Koopmans.

ADO nam na de pauze het initiatief over en had pech dat dat niet resulteerde in de 1-0. Omar Bogle en Lex Immers zagen de uitblinkende keeper Janis Blaswich knap redding brengen met de voet.

De thuisclub beëindigde de wedstrijd ook nog eens met tien man door een rode kaart (twee keer geel) voor verdediger Shaquille Pinas, die nu het uitduel van volgende week met nummer twee AZ mist.

ADO schoot niets op met de remise. De Hagenaars bleven op de zeventiende plaats staan en hebben liefst zes punten achterstand op de nieuwe nummer zestien Fortuna, een plek die aan het einde van het seizoen play-off voetbal betekent.

Spelers van VVV-Venlo en Fortuna Sittard met elkaar in duel. (Foto: Pro Shots)

Ook niet veel spektakel bij VVV-Fortuna

Er was later op de avond ook al niet veel spektakel bij VVV-Fortuna, waar de toeschouwers amper op grote kansen werden getrakteerd en 0-0 daar dus ook geen verwonderlijke uitslag was.

Beide ploegen slaagden er alleen in de eerste helft in om gevaar te stichten. Namens VVV stuitte Richard Neudecker uit een vrije trap op doelman Alexei Koselev en namens Fortuna vond Amadou Ciss keeper Thorsten Kirschbaum op zijn weg.

VVV steeg door het gelijkspel naar de dertiende plaats en vergrootte de voorsprong op ADO tot negen punten. Fortuna zakte dus juist naar de zestiende plaats, maar heeft evenveel punten als nummer vijftien PEC.

PEC boekte tegelijkertijd met VVV-Fortuna een uiterst kostbare 4-3-zege op Vitesse na een knotsgekke slotfase. De laatste wedstrijd van deze zaterdag tussen FC Twente en sc Heerenveen is nog bezig.

