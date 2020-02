ADO Den Haag heeft zaterdag een punt gepakt in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie. De Hagenaars speelden in eigen huis doelpuntloos gelijk tegen Heracles Almelo: 0-0.

De remise was een terechte afspiegeling van de krachtsverhoudingen op het veld. Na een erbarmelijke eerste helft kwamen ADO en Heracles in de tweede helft sterker voor de dag, maar een treffer bleef uit.

Heracles was voor rust als enige tot twee keer toe dicht bij een goal. Cyriel Dessers schoot in vrijstaande positie wild naast en Delano Burgzorg mikte na een goede aanval recht op doelman Luuk Koopmans.

ADO nam na de pauze het initiatief over en had pech dat dat niet resulteerde in de 1-0. Omar Bogle en Lex Immers zagen de uitblinkende keeper Janis Blaswich knap redding brengen met de voet.

De thuisclub beëindigde de wedstrijd ook nog eens met tien man door een rode kaart (twee keer geel) voor verdediger Shaquille Pinas, die nu het uitduel van volgende week met nummer twee AZ mist.

ADO staat door het gelijkspel nog altijd zeventiende op de ranglijst, maar verkleinde het gat met nummer zestien PEC Zwolle, dat op dit moment thuis speelt tegen Vitesse, tot drie punten. Heracles is terug te vinden op de negende plaats.

