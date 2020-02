Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge van Bayern München heeft geen goed woord over voor het gedrag van de supporters van zijn club in het duel met 1899 Hoffenheim. Vanwege aanhoudende spreekkoren van de Bayern-fans werd de wedstrijd zaterdag tijdelijk stilgelegd.

"Uit het perspectief van Bayern schaam ik me diep voor deze raddraaiers", foeterde Rummenigge na de wedstrijd, die Bayern mede door een doelpunt van basisdebutant Joshua Zirkzee met 0-6 won.

De wedstrijd werd twaalf minuten voor tijd bij een 0-6-tussenstand gestaakt vanwege aanhoudende spreekkoren van de Bayern-supporters over Hoffenheim-eigenaar Dietmar Hopp, die onder vuur ligt in de Bundesliga omdat hij zeer veel geld in zijn club steekt. Ook rolden de fans een spandoek uit waarop Hopp voor 'hoerenzoon' werd uitgemaakt.

"Ik schaam me ook diep tegenover Dietmar Hopp, een hele fijne man", vervolgde Rummenigge. "Ik heb me ook bij hem verontschuldigd, al kan je je eigenlijk niet verontschuldigen voor dit gedrag."

De Bayern-spelers en -directie verzamelden zich voor het uitvak en vroegen de meegereisde supporters om zich te gedragen. Na een oponthoud van een klein kwartier keerden de spelers terug op het veld, maar ze maakten een statement door de bal alleen nog naar elkaar over te spelen.

De spelers van Bayern en Hoffenheim applaudisseerden na de wedstrijd voor Dietmar Hopp. (Foto: Pro Shots)

Rummenigge vindt dat Duitse bond moet ingrijpen

Na het laatste fluitsignaal liep onder anderen Rummenigge het veld op. Hij verzamelde zich met de spelers van Bayern en Hoffenheim om Hopp heen en samen applaudisseerden ze voor de eigenaar. Rummenigge vindt dat de Bundesliga en de Duitse voetbalbond (DFB) moeten ingrijpen.

"Het enige wat ik kan zeggen is dat het moment is aangebroken waarop de Bundesliga, de DFB en de DFL samen moeten optreden tegen deze supporters. Dit is de lelijke kant van het voetbal. We hebben alle gebeurtenissen laten filmen en zullen stevig tegen hen optreden."

Het was niet de eerste keer dat een Bundesliga-wedstrijd werd gestaakt vanwege acties van supporters richting Hopp. Vorige week lag het duel met Borussia Mönchengladbach tijdelijk stil vanwege kwetsende spandoeken aan het adres van de Hoffenheim-eigenaar.

