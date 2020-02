Liverpool is zaterdag tegen zijn eerste competitienederlaag in bijna veertien maanden aangelopen. De koploper in de Premier League ging verrassend met 3-0 onderuit op bezoek bij Watford.

Nadat er in de eerste helft niet werd gescoord op Vicarage Road, kwam Liverpool negen minuten na rust op achterstand door een doelpunt van Ismaïla Sarr. De Senegalees tikte binnen nadat Virgil van Dijk, die de hele wedstrijd speelde, amper ingreep bij een voorzet van Abdoulaye Doucouré.

Zes minuten later was Sarr opnieuw trefzeker. Ditmaal ontsnapte hij aan de buitenspelval en wipte hij de bal over doelman Allison heen. Troy Deeney zorgde een kleine twintig minuten voor tijd voor de beslissing met een prachtig schot in de rechterbovenhoek.

Liverpool, waarbij Georginio Wijnaldum na een uur werd gewisseld, leed zo voor het eerst sinds 3 januari vorig jaar een nederlaag in de competitie. De ploeg van coach Jürgen Klopp ging toen met 2-1 onderuit op bezoek bij Manchester City. Sindsdien werd er 44 duels op rij niet verloren in de Premier League.

Door het verlies tegen Watford verzuimde Liverpool ook het recordaantal zeges op rij in de Premier League te verbeteren. Afgelopen maandag evenaarden de 'Reds' dat record van Manchester City nog met de achttiende overwinning op rij. City kwam tussen augustus en december 2017 tot eenzelfde serie.

Ondanks de nederlaag blijft Liverpool stevig aan kop in de Premier League. De voorsprong op nummer twee Manchester City, dat een duel minder heeft gespeeld, bedraagt maar liefst 22 punten.

Marcos Alonso zorgde voor de gelijkmaker van Chelsea. (Foto: Pro Shots)

Chelsea pakt in slotfase punt bij Bournemouth

Eerder op zaterdag speelde Chelsea met 2-2 gelijk bij Bournemouth. De bezoekers openden na ruim een half uur wel de score dankzij een treffer van Marcos Alonso. Na rust boog Bournemouth de achterstand om in een voorsprong via een kopbal van Jefferson Lerma en een intikker van Joshua King.

Chelsea leek op een nederlaag af te stevenen, maar vijf minuten voor tijd bezorgde Alonso zijn ploeg toch nog een punt met een kopbal uit de rebound. Nathan Aké maakte de negentig minuten vol bij Bournemouth.

Het was de vijfde keer in de laatste zes competitieduels dat Chelsea punten verspeelde. De afgelopen weken kwam de ploeg van coach Frank Lampard alleen tot winst tegen Tottenham Hotspur (2-1).

Ondanks het gelijkspel bezet Chelsea nog wel de vierde plaats. Nummer vijf Manchester United kan zondag wel op één punt van de 'Blues' komen bij een overwinning op Everton.

Patrick van Aanholt en invaller Jaïro Riedewald wonnen met Crystal Palace bij het Brighton & Hove Albion van Davy Pröpper: 0-1. West Ham United klopte Southampton met 3-1 en Newcastle United speelde thuis met 0-0 gelijk tegen Burnley.

