De IFAB wil dat de buitenspelregel wordt aangepast. De internationale spelregelcommissie pleit voor meer voordeel voor de aanvallende partij, zo werd zaterdag duidelijk tijdens een bijeenkomst in Belfast.

Het is behalve dat de aanvallende partij dus moet profiteren nog niet duidelijk wat er precies moet worden veranderd aan de buitenspelregel. Daar gaat de IFAB de komende tijd verder over vergaderen.

Er is de laatste tijd veel te doen om de buitenspelregel. Directeur van voetbalontwikkeling Arsène Wenger bij de FIFA en de Engelse voetbalbond FA stelden onlangs ook al voor om die zo spoedig mogelijk te wijzigen.

Wenger wil dat spelers niet langer buitenspel staan als ze met één lichaamsdeel voorbij de laatste verdediger staan, maar pas als ze met hun lichaam volledig voorbij de laatste verdediger staan. De FA hoopt op een foutmarge van 20 centimeter.

"We zullen over buitenspel en de videoscheidsrechter praten, maar over deze voorstellen zal nog niet gestemd worden. Dat komt mogelijk in een later stadium", zei secretaris Lukas Brud bij de IFAB eerder al.

Extra wisselmogelijkheid bij hoofdblessure

De IFAB overweegt trainers ook een extra wisselmogelijkheid te geven als een speler uitvalt met een hoofdblessure. Daarmee wordt komende zomer mogelijk al geëxperimenteerd tijdens de Olympische Spelen in Tokio.

Ook werd de wens uitgesproken om videoscheidsrechters in te zetten in competities die momenteel niet over de financiële middelen beschikken om de dure technische hulpmiddelen aan te kunnen schaffen.

Over hoe de VAR verbeterd moet worden, werd in Dublin niet gesproken. De Italiaanse voetbalbond FIGC wil een zogenaamd challengesysteem invoeren zoals in het tennis en hockey al gebruikt wordt.

De IFAB heeft een grote invloed op de spelregels in het voetbal. De beslissingen van die onafhankelijke organisatie dienen door alle bij de FIFA aangesloten organisaties te worden uitgevoerd.