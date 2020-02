Lazio gaat voor het eerst in twintig jaar aan kop in de Serie A. De Romeinen wonnen in eigen huis met 2-0 van Bologna en passeerden Juventus op de ranglijst. Jasper Cillessen keerde na drie maanden terug in de basis van Valencia.

Lazio had de zege te danken aan twee vroege doelpunten. Luis Alberto zorgde in de achttiende minuut voor de 1-0 en Joaquin Correa bepaalde in de 21e minuut al de eindstand op 2-0.

De ploeg van trainer Simone Inzaghi zal ook na dit weekend de nummer één zijn in Italië, omdat de topper tussen Juventus en Internazionale eerder op zondag werd uitgesteld vanwege het coronavirus.

Lazio gaat op dit moment aan kop met 62 punten uit 26 wedstrijden, gevolgd door Juventus (60 punten uit 25 wedstrijden) en Internazionale (54 punten uit 24 wedstrijden).

'Biancocelesti' werd in de clubgeschiedenis twee keer en voor het laatste in het seizoen 1999/2000 landskampioen. Juventus veroverde in de afgelopen zeven jaar telkens de titel.

Cillessen keert terug in basis Valencia

Jasper Cillessen luisterde zijn rentree in de basis van Valencia op met een 2-1-zege op Real Betis. De doelman moest in de blessuretijd van de tweede helft nog wel een doelpunt incasseren.

Cillessen liep in december een kuitblessure op en moest na zijn herstel zijn plek onder de lat afstaan aan Jaume Domènech, die sinds de Champions League-ontmoeting met Ajax (0-1-zege) alle duels keepte van Valencia.

De international van het Nederlands elftal zou vorige maand wel spelen in het bekertreffen met Logronés, maar hij raakte toen in de warming-up geblesseerd aan zijn heup. Hij werd twee weken geleden weer fit verklaard.

Domènech maakte in de afgelopen maanden lang niet altijd een overtuigende indruk bij Valencia. Hij ging vorige week nog in de fout tijdens de met liefst 4-1 verloren heenwedstrijd bij Atalanta in de achtste finales van de Champions League.

Valencia bezwoor tegen Betis een sportieve crisis. De ploeg ging vorige week ook al met 3-0 onderuit bij Real Sociedad, maar steeg door de winst tegen Betis naar de zevende plek en heeft maar twee punten achterstand op nummer drie Sociedad.

