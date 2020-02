Jasper Cillessen keert zaterdag terug in de basis bij Valencia voor de competitiewedstrijd in eigen huis tegen Real Betis. De doelman krijgt de voorkeur boven Jaume Domènech.

Cillessen liep in december een kuitblessure op en moest na zijn herstel zijn plek onder de lat afstaan aan Domènech, die sinds de Champions League-ontmoeting met Ajax (0-1-zege) alle duels keepte van Valencia.

De international van het Nederlands elftal zou vorige maand wel spelen in het bekertreffen met Logronés, maar hij raakte toen in de warming-up geblesseerd aan zijn heup. Hij werd twee weken geleden weer fit verklaard.

Domènech maakte in de afgelopen maanden lang niet altijd een overtuigende indruk bij Valencia. Hij ging vorige week nog in de fout tijdens de met liefst 4-1 verloren heenwedstrijd bij Atalanta in de achtste finales van de Champions League.

Cillessen is bezig aan zijn eerste seizoen bij Valencia. Hij kwam afgelopen zomer over van FC Barcelona, waar hij sinds zijn komst van Ajax in 2016 genoegen moest nemen met een rol op het tweede plan achter Marc-André ter Stegen.

Valencia verkeert in een sportieve crisis. De ploeg van de bekritiseerde trainer Albert Celades ging vorige week ook al met 3-0 onderuit bij Real Sociedad en zakte daardoor naar de achtste plaats in La Liga.

