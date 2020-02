De Graafschap lijkt hard op weg naar een snelle terugkeer in de Eredivisie. De Achterhoekers staan tweede in de Keuken Kampioen Divisie en pakten vrijdag de derde periodetitel, maar willen niet te vroeg juichen.

Dit seizoen promoveren de kampioen én de nummer twee naar de Eredivisie. Die plekken zijn stevig in handen van SC Cambuur en De Graafschap, en de club uit Doetinchem heeft met de periodetitel een vangnet, mocht de top twee toch niet haalbaar blijken.

"Maar we rekenen ons nog niet rijk. We weten dat we moeten knokken en dat is volgende week tegen Go Ahead Eagles ook weer zo. We moeten weer volle bak gaan en knallen met zijn allen", aldus aanvoerder Ralf Seuntjens, die twee keer scoorde tegen Jong AZ (5-1), bij FOX Sports.

"Ik ben trots op hoe we de winterstop uit zijn gekomen. We beleven een uitstekende reeks, nu nog tien wedstrijden. We moeten onze plek gaan verzilveren. Deze periodetitel is een tussenprijs."

Ralf Seuntjens (tweede van rechts) scoorde twee keer tegen Jong AZ. (Foto: Pro Shots)

'We hebben de kop weer omhoog'

De Graafschap-trainer Mike Snoei, die net als Seuntjens de ambitie uitspreekt om kampioen te worden, merkt dat de periodetitel veel met de club doet. "Hier was De Graafschap aan toe, na zo'n teleurstellende degradatie. Het bestuur en de raad van commissarissen hebben snel de draad opgepakt. We zijn op de goede weg, meer niet", zei hij.

"Deze titel is leuk en ik had niet verwacht dat het zo veel zou doen binnen deze club. Waarschijnlijk zijn we een beetje beschadigd uit de degradatie gekomen, maar nu hebben we de kop weer omhoog. Daar was het om te doen."

De voorsprong van De Graafschap op nummer vier FC Volendam, dat ook een periodetitel heeft, is zeven punten. Nummer drie Jong Ajax geeft vijf punten toe, maar mag niet promoveren.

