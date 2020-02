Kees van Wonderen gaat volgend seizoen aan de slag als trainer van Go Ahead Eagles. De oud-verdediger volgt Jack de Gier op, die na één jaar moet vertrekken uit Deventer.

Voor de 51-jarige Van Wonderen wordt het zijn eerste klus als hoofdtrainer. Daar maakt de oud-speler van NEC, NAC Breda, Feyenoord en het Nederlands elftal begin december al de weg voor vrij, door te vertrekken als assistent-bondscoach bij Oranje.

"Dat zegt iets over zijn ambities, die ook sterk terugkwamen in onze gesprekken", zegt technisch manager Paul Bosvelt, die met Van Wonderen tot het Feyenoord behoorde dat in 2002 de UEFA Cup won, op de site van Go Ahead.

"Kees heeft met name vanuit de Nederlandse jeugdteams veel ervaring met het werken met jonge spelers. Daarnaast heeft hij als assistent-trainer een uitstekende indruk gemaakt op topniveau."

Van Wonderen: "Ik zie ernaar uit om komend seizoen aan de slag te gaan bij Go Ahead Eagles en deel uit te maken van de ontwikkeling van deze club. Go Ahead is een ambitieuze volksclub, waar volop uitdaging ligt om verder te groeien."

Verblijf De Gier van korte duur

De net als Van Wonderen 51-jarige De Gier tekende afgelopen zomer voor een jaar bij Go Ahead, nadat hij eerder NEC en Almere City onder zijn hoede had. Zijn contract wordt dus niet verlengd.

"De clubleiding heeft uitgelegd dat ze op bepaalde vlakken andere ideeën hebben en dat heb ik te respecteren. Zo gaat het in het voetbal", aldus De Gier. "Nu gaat ook weer de focus op de belangrijkste fase van het seizoen

Onder leiding van De Gier is Go Ahead Eagles de huidige nummer vijf van de Keuken Kampioen Divisie. Vrijdag werd met 2-2 gelijkgespeeld bij concurrent FC Volendam.

