De vrouwen van FC Twente hebben de eerste editie van de Eredivisie Cup gewonnen. De landskampioen klopte PSV vrijdag in de return van de finale met 2-3, nadat de heenwedstrijd in Enschede vorige week al met 4-2 werd gewonnen.

Door de nederlaag van vorige week moest PSV minimaal tweemaal scoren in de return van het nieuwe bekertoernooi. Na drie minuten zorgde Kayleigh van Dooren uit een strafschop voor de openingstreffer van de Eindhovenaren, waarna de thuisploeg op jacht gingen naar de 2-0.

Na een half uur maakte Twente echter met twee doelpunten aan alle hoop van PSV een einde. Eerst viel een hoekschop van Renate Jansen binnen en even later profiteerde Lynn Wilms optimaal van geblunder van PSV-keepster Cecilia Santiago.

PSV kwam halverwege de tweede helft nog langszij door een goal van Naomi Pattiwael, maar een kwartier voor tijd bezorgde Fenna Kalma haar ploeg alsnog de winst in de return. Ze passeerde Santiago met een prachtig hakje.

Toernooi telt drie speelrondes

De Eredivisie Cup is dit seizoen in het leven geroepen om de lege speelweekenden in de Eredivisie voor vrouwen op te vullen. In de opzet van het bekertoernooi kunnen clubs elkaar in een laddercompetitie uitdagen en van niveau (een tot en met vier) wisselen.

De competitie wordt gespeeld over drie speelrondes, waarbij de Eredivisie-teams per speelronde een uit- en thuiswedstrijd tegen elkaar spelen. De beste twee ploegen hiervan strijden in de finale om de Eredivisie Cup.

De overige zes Eredivisie-ploegen kwamen ook in actie in de laatste ronde van de Eredivisie Cup, maar die wedstrijden waren alleen nog van belang voor de eindrangschikking. Ajax speelde met 2-2 gelijk bij ADO Den Haag, nadat vorige week thuis met 0-1 werd verloren. De Amsterdammers eindigden hierdoor op het derde niveau.