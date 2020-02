Willem II heeft vrijdag de negatieve serie beëindigd in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen na drie competitiewedstrijden zonder zege in eigen huis ruim met 3-1 van FC Groningen.

Willem II stond halverwege al op 2-0 door doelpunten van Ché Nunnely en Vangelis Pavlidis, waarna ze na rust uitliepen naar 3-0 dankzij een treffer van Mats Köhlert en FC Groningen nog de eer redde via een goal van Ahmed El Messaoudi.

Het duel ging gewoon door ondanks dat donderdag de eerste besmetting met het coronavirus werd geconstateerd in Tilburg. Burgemeester Theo Weterings zag geen reden om niet te laten voetballen in het Koning Willem II Stadion.

Willem II deed goede zaken in de strijd om een plek in de top zeven en daarmee de play-offs voor Europees voetbal. De ploeg verstevigde de vijfde plaats en vergrootte de voorsprong op nummer acht Groningen tot negen punten.

Vangelis Pavlidis schiet de 2-0 binnen namens Willem II tegen FC Groningen. (Foto: Pro Shots)

Willem II met mooi uitgespeelde doelpunten

Willem II was van meet af aan sterker en kwam in de 27e minuut op voorsprong tegen Groningen. Nunnely werd na gepruts bij de bezoekers op maat bediend door Damil Dankerlui en schoot oog in oog met doelman Sergio Padt koeltjes binnen.

Daarna drukte Willem II door en verdubbelde het in de veertigste minuut de score. Topscorer Pavlidis werd weggestuurd door Görkem Saglam en schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied knap in de verre hoek.

In de tweede helft veranderde er niets aan het spelbeeld. Willem II maakte er dan ook in de 64e minuut 3-0 van. Köhlert tikte na voortreffelijk voorbereidend werk van Pavlidis van dichtbij simpel binnen.

Groningen zette in de slotfase nog even aan en bepaalde in de 74e minuut de eindstand op 3-1. El Messaoudi kreeg de bal uit een hoekschop van Mo El Hankouri wat gelukkig voor zijn voeten en schoot hard raak.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie