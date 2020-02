De Graafschap heeft de derde periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie veroverd. De Doetinchemmers haalden vrijdag met 5-1 uit tegen Jong AZ. Koploper SC Cambuur won moeizaam met 4-2 van Jong PSV.

De Graafschap stond halverwege al met 4-0 voor tegen Jong AZ. Ralf Seuntjens, Daryl van Mieghem, Branco van den Boomen en Javier Vet kwamen tot scoren op De Vijverberg. Na rust benutte Seuntjens een penalty en redde Thijs Oosting de eer namens de Alkmaarders.

Dankzij die overwinning verzekerde De Graafschap zich van de periodetitel. De Doetinchemmers hielden Cambuur twee punten achter zich in de periodestand. Eerder pakten NAC Breda en FC Volendam al een periodetitel.

Cambuur gaf tegen Jong PSV tot tweemaal toe een voorsprong weg, maar won uiteindelijk wel dankzij een treffer van Jamie Jacobs en een penalty van Robert Mühren in de slotfase. Mühren maakte ook de openingsgoal van de thuisploeg, waarvoor ook Michael Breij trefzeker was.

Noni Madueke en Yorbe Vertessen zorgden voor de gelijkmakers van de Eindhovenaren. Bij Jong PSV maakte Michal Sadílek zijn rentree na een buikspierblessure, die hem ruim twee maanden aan de kant hield.

SC Cambuur boekte een zwaarbevochten zege op Jong PSV. (Foto: Pro Shots)

Jong Ajax voor het eerst met dezelfde opstelling

Op de ranglijst behoudt Cambuur de voorsprong van vier punten op naaste achtervolger De Graafschap. Nummer drie Jong Ajax kwam op Sportpark De Toekomst niet verder dan 2-2 tegen Telstar en heeft nu negen punten achterstand op de koploper.

Jong Ajax speelde voor het eerst in 254 duels in de Eerste Divisie met dezelfde opstelling als in de vorige wedstrijd. Sontje Hansen en Victor Jensen brachten de Amsterdammers op 2-0, waarna Reda Kharchouch Telstar met twee doelpunten (waarvan één uit een strafschop) een punt bezorgde.

In Kerkrade won Roda JC weer eens voor het eerst in zestien competitieduels. De geplaagde Limburgers haalden met 5-0 uit tegen FC Dordrecht en wonnen zo voor het eerst sinds 25 oktober in de Eerste Divisie.

De ontmoeting tussen nummer vier Volendam en nummer vijf Go Ahead Eagles eindigde in het Kras Stadion in 2-2 en het duel tussen NEC en NAC leverde in Nijmegen eveneens geen winnaar op: 1-1. Excelsior ging met 3-1 onderuit bij FC Eindhoven en blijft daardoor zevende.

FC Den Bosch won in blessuretijd met 2-3 bij MVV, Almere City versloeg hekkensluiter Helmond Sport met 2-0 en TOP Oss versloeg op de valreep Jong FC Utrecht met 2-1.

