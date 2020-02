Ajax-trainer Erik ten Hag verwacht dat zijn spelers zondag in de Eredivisie-topper in eigen huis tegen AZ geen last meer zullen hebben van de uitschakeling donderdag door Getafe in de tweede ronde van de Europa League.

"Ze zijn natuurlijk teleurgesteld. Dit moeten ze even verwerken, maar je zag vandaag op de training duidelijk terug dat ze zich alweer richten op zondag en dat er ontzettend veel motivatie is", zei Ten Hag vrijdag tegen Ajax TV.

Ajax had donderdag niet voldoende aan een 2-1-zege op Getafe omdat het de heenwedstrijd vorige week met 2-0 had verloren. De Amsterdammers zijn zodoende al klaar in Europa, nadat ze vorig seizoen nog de halve finales hadden gehaald van de Champions League.

"Ik probeer ze als trainer te steunen, maar ze moeten uiteindelijk zelf de knop omzetten. Er is weinig tijd daarvoor, je moet verder. Er is nog genoeg om voor te spelen en dat beseffen de spelers zich heel goed."

"Verliezen went nooit, we zijn allemaal winnaars. Maar het hoort er nou eenmaal allemaal bij. We moeten de schouders eronder zetten en dit ombuigen. Daar staan wij voor. Er komt een heel mooie wedstrijd aan. We kijken ernaar uit", aldus Ten Hag.

214 Video Nabeschouwing: 'Dit lijkt het einde van bijzondere Ajax-generatie'

'Het zal een heel andere wedstrijd worden'

Ajax gaat na 24 speelrondes aan kop in de Eredivisie. De regerend landskampioen heeft drie punten voorsprong op AZ, dat donderdag ook een domper moest incasseren doordat het na een 2-0-nederlaag bij LASK eveneens strandde in de tweede ronde van de Europa League.

"Het zal een heel andere wedstrijd worden dan tegen Getafe. AZ heeft een totaal andere stijl van voetballen. Ik hoop dat wij dezelfde vechtlust kunnen leveren als gisteren en dat het publiek er weer net zo achter zal staan. Dat brengt adrenaline en positiviteit in het elftal."

"Op 1 maart moet je in de positie staan om prijzen te kunnen winnen. Dat is bij ons het geval. We staan bovenaan in de Eredivisie en in de halve finales van de beker. Er komt meteen een belangrijke week aan met woensdag ook nog de halve finale tegen Utrecht."

De wedstrijd tussen Ajax en AZ begint zondag om 20.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. Eerder op de dag is om 14.30 uur de andere kraker in de Eredivisie tussen nummer vier PSV en nummer drie Feyenoord in het Philips Stadion.

