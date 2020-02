FC Groningen is vrijdag Samir Memisevic kwijtgeraakt. De 26-jarige Bosnische verdediger vertrekt per direct naar de Chinese club Hebei CF.

Memisevic was dit seizoen lang niet altijd verzekerd van een basisplaats bij FC Groningen. Hij speelde dertien officiële wedstrijden. Hij droeg vorige week tegen VVV-Venlo (0-1-nederlaag) nog wel de aanvoerdersband.

De drievoudig international van het Bosnisch elftal kwam sinds zijn komst van FK Radnik Bijeljina in de zomer van 2016 tot 107 duels voor FC Groningen. Hij maakte daarin negen doelpunten en leverde twee assists.

Memisevic kan per direct overstappen naar Hebei CF omdat de transfermarkt in China nog open is. Hebei eindigde vorig seizoen als elfde in de Chinese Super League. De start van de nieuwe competitie is voor onbepaalde tijd uitgesteld vanwege het coronavirus.

'Transfer bespreekbaar onder juiste voorwaarden'

"Samir heeft in de bijna vier seizoenen dat hij bij FC Groningen speelde een goede bijdrage aan de sportieve prestaties van de club geleverd. Hij heeft het afgelopen transferwindow het verzoek neergelegd bij ons om mee te werken aan een overgang naar China", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus.

"Dit was voor ons bespreekbaar onder de juiste voorwaarden. Samir had nog een contract voor anderhalf seizoen. Wij hebben gemeend dat wij op dit moment voor FC Groningen een betere transfer konden realiseren dan eventueel komende zomer, daarom laten wij hem tussentijds vertrekken."

FC Groningen vervolgt zonder Memisevic vrijdag de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen Willem II, een confrontatie tussen respectievelijk de nummers acht en vijf op de ranglijst. Het duel gaat gewoon door ondanks dat er in Tilburg ook een persoon besmet is geraakt met het COVID-19-virus.

