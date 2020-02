Manager José Mourinho van Tottenham Hotspur rekent erop dat Harry Kane de laatste vijf duels van het seizoen nog kan spelen. De spits staat al sinds Nieuwjaarsdag aan de kant met een hamstringblessure.

De aanvoerder scheurde zijn hamstring in de competitiewedstrijd tegen Southampton en moest een operatie ondergaan. De verwachting was dat hij minstens tot april aan de kant zou staan, maar zijn herstel gaat sneller dan verwacht. De spits van het Engelse elftal heeft de individuele training deze week weer hervat.

"Zijn herstel geeft ons hoop", zei Mourinho dan ook. "In plaats van dat hij mogelijk alleen de laatste twee wedstrijden zou kunnen spelen, kunnen het er misschien wel drie tot vijf zijn."

"Het blijft natuurlijk speculeren, maar hij voelt zich goed. Hij doet wat hij kan om zich fit te voelen. Soms volg je het protocol en krijg je een terugslag, maar met hem gaat het goed. Hopelijk kan hij ons in de laatste weken nog helpen."

José Mourinho is minder hoopvol gestemd over het herstel van Son Heung-min. (Foto: Pro Shots)

Son na terugkeer in afzondering

Een terugkeer van Kane zou de 'Spurs' goed uitkomen, want de ploeg moet het vermoedelijk de rest van het seizoen al zonder Son Heung-min stellen. De Zuid-Koreaan liep eerder deze maand een gebroken arm op.

"Over hem zijn we iets minder hoopvol gestemd", merkte Mourinho op over de aanvaller, die momenteel thuis is bij zijn familie in Seoel. Zodra Son terugkeert naar Engeland, wordt hij vanwege de uitbraak van het COVID-19-virus weggehouden van het trainingscomplex.

"Zodra hij zich kan richten op zijn herstel, gaan we er alles aan doen om hem fit te krijgen voor de laatste wedstrijden. Ik kan me op dit moment niet voorstellen wanneer, maar er is een kans dat we Harry en Son nog samen in actie zien dit seizoen."

Tottenham is nog vol in de race voor een plek in de Champions League. De ploeg staat zesde met slechts één punt minder dan nummer vijf Manchester United. Zondag staat de equipe thuis tegenover Wolverhampton Wanderers.

