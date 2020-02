Dick Advocaat kiest zondag in de Eredivisie-topper tegen PSV voor Ridgeciano Haps als linksbuiten. De linkspoot is de vervanger van Sam Larsson, die vrijdag voor zo'n 5 miljoen euro werd verkocht aan de Chinese club Dalian Yifang.

De 26-jarige Haps is van nature een linksback, maar trainer Advocaat heeft momenteel niet veel aanvallende opties beschikbaar. Nicolai Jørgensen en Luis Sinisterra zijn geblesseerd en Luciano Narsingh is pas net weer terug van een blessure.

"Nu Larsson weg is, hebben we nog een aantal opties: Haps, Jens Toornstra, Orkun Kökçü of eventueel een ander systeem, maar zondag tegen PSV speelt Haps als linksbuiten", zei Advocaat vrijdag op de persconferentie in aanloop naar het duel van zondag.

Ook Róbert Bozeník heeft zondag een basisplaats bij Feyenoord. "Jørgensen is nog geblesseerd. Ik verwacht hem niet binnen een paar dagen terug en daarom speelt Bozeník. Hij heeft tijd nodig, maar hij heeft nu al z'n inbreng", vervolgde Advocaat.

Ridgeciano Haps keerde afgelopen week tegen Fortuna Sittard terug van een blessure. (Foto: Pro Shots)

'Laten zien wat we kunnen'

De 72-jarige Advocaat is benieuwd wat zijn ploeg zondag in Eindhoven kan laten zien in een lastige uitwedstrijd. De Rotterdammers wonnen de laatste zeven duels in de Eredivisie.

"Het is een hele leuke wedstrijd waarin we kunnen zien wat we kunnen. Dat was ook zo in het uitduel met FC Porto. Qua voetbal zag dat er heel goed uit. Al spelen we nu iets minder goed, ik hoop dat we wel winnen", aldus Advocaat.

PSV-Feyenoord begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van Dennis Higler. Feyenoord staat momenteel derde in de Eredivisie, één plek boven PSV.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie