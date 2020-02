Arne Slot kijkt uit naar de Eredivisie-topper van zondag tegen Ajax. De coach van AZ verwacht niet dat zijn ploeg nog blijft hangen in de teleurstelling van de Europese uitschakeling bij LASK.

"Nee, het is niet moeilijk om de knop om te zetten. Elk volgend duel is belangrijk, maar dat geldt zeker voor de wedstrijd tegen Ajax", zegt Slot in gesprek met AZ TV.

De 41-jarige oefenmeester van de Alkmaarders kijkt dan ook uit naar de topper in Amsterdam. "Het is een mooi affiche, de nummer één tegen de nummer twee van de competitie in een volle Johan Cruijff ArenA."

In december won AZ thuis nog met 1-0 van Ajax door een late goal van Myron Boadu. "Toen zag je twee ploegen die het elkaar onmogelijk maakten om te voetballen. Dat was een heel intense wedstrijd", aldus Slot.

Ajax en AZ werden donderdag allebei uitgeschakeld in de eerste knock-outronde van de Europa League. De Amsterdammers wonnen thuis met 2-1 van Getafe, maar dat was niet genoeg na de 2-0-nederlaag in Spanje. AZ verloor met 2-0 bij LASK, na een 1-1-gelijkspel in Alkmaar.

De topper tussen Ajax en AZ begint zondag om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. De koploper uit Amsterdam heeft een voorsprong van drie punten op de concurrent uit Alkmaar.

