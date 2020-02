Ernest Faber ziet dat het zelfvertrouwen een stuk groter is geworden bij PSV door de zegereeks in de Eredivisie. De coach van de Eindhovenaren, die de laatste drie Eredivisie-duels wonnen, hoopt dat het toegenomen positivisme zondag de doorslag kan geven in de topper tegen Feyenoord.

"Feyenoord is een lastige ploeg om tegen te spelen, maar iedereen is optimistisch. De sfeer is goed, er is zelfvertrouwen en de supporters komen met sfeeracties. Dat is een mooie optelsom waarmee je tegen Feyenoord de winst moet behalen", zei Faber vrijdag op zijn vooruitblikkende persconferentie.

Na de kansloos verloren topper tegen Ajax begin februari lijkt PSV de weg omhoog te hebben gevonden. De huidige nummer vier van de Eredivisie won achtereenvolgens van Willem II (3-0), ADO Den Haag (0-3) en Vitesse (1-2), waardoor de ploeg klaar lijkt voor de topper tegen het al maandenlang ongeslagen Feyenoord.

"We geven steeds minder weg en zijn verdedigend betrouwbaarder. Tegen Vitesse lieten we bovendien zien effectief te kunnen zijn, want veel kansen creëerden we toen niet."

PSV won zijn laatste drie wedstrijden in de Eredivisie. (Foto: Pro Shots)

'Feyenoord sterk door degelijkheid'

PSV treft met Feyenoord een ploeg die na de verloren Klassieker tegen Ajax op 27 oktober (4-0) geen Eredivisie-wedstrijd meer verloor. De formatie van trainer Dick Advocaat won bovendien zijn laatste tien duels en begint als favoriet in Eindhoven.

Faber: "Het is vooral de degelijkheid die Feyenoord sterk maakt. Ze geven weinig weg en hebben soms geluk, maar dat dwingen ze ook een beetje af. Het is aan ons om hun reeks te doorbreken. Tegen Willem II gaf niemand iets voor ons en hebben we het samen met de supporters om kunnen draaien. Hopelijk kan dat nu weer."

De topper tussen nummer drie Feyenoord en nummer vier PSV begint zondag om 14.30 uur in het Philips Stadion. Het verschil tussen de twee ploegen is één punt, al heeft Feyenoord een duel minder gespeeld.

