Luuk de Jong speelt met Sevilla in de achtste finales van de Europa League tegen het AS Roma van Justin Kluivert, zo heeft de loting in Nyon vrijdag uitgewezen.

Door de uitschakeling van Ajax en AZ donderdagavond lootten er geen Nederlandse clubs mee. Getafe, dat over twee duels te sterk was voor de Amsterdammers, speelt om een plek in de kwartfinales tegen het Internazionale van Stefan de Vrij.

LASK, dat een maatje te groot bleek voor AZ, wacht in de achtste finales een krachtmeting met Manchester United. De Engelsen rekenden donderdag overtuigend af met Club Brugge.

Trainer Peter Bosz neemt het met Bayer Leverkusen op tegen het Schotse Rangers. Eljero Elia speelt met Istanbul Basaksehir tegen FC Kopenhagen en Wout Weghorst staat met VfL Wolfsburg tegenover Shakhtar Donetsk.

Het duel tussen Red Bull Salzburg en Eintracht Frankfurt moest donderdag worden uitgesteld wegens storm en wordt vrijdagavond ingehaald. De winnaar van de tweestrijd neemt het op tegen FC Basel.

De wedstrijden in de achtste finales worden op 12 en 19 maart gespeeld.