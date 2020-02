Het duel tussen Willem II en FC Groningen gaat vrijdag gewoon door ondanks de coronavirusbesmetting in Tilburg, zo maakte burgemeester Theo Weterings van de Brabantse stad vrijdag bekend tijdens een persconferentie.

Willem II en FC Groningen staan vrijdag om 20.00 uur tegenover elkaar in het Koning Willem II Stadion. Vanwege het coronavirus zijn diverse sportevenement in het buitenland al afgelast of zonder publiek gespeeld.

Dat is bij de Eredivisie-wedstrijd niet nodig, zo besloten de autoriteiten. Weterings meldde dat alle sportevenementen en andere bijeenkomsten in Tilburg gewoon doorgang kunnen vinden.

Donderdagavond werd bekend dat iemand sinds woensdag in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ligt vanwege de eerste besmetting met het COVID-19-virus in Nederland. Het zou gaan om een 56-jarige man uit Loon op Zand, een dorp ten noorden van Tilburg.

Vrijdagochtend volgde een tweede besmetting in Nederland, bij een vrouw uit Diemen. Zij verblijft thuis in quarantaine. Wereldwijd zijn ruim 80.000 besmettingen met het virus vastgesteld en ruim 2.800 mensen overleden aan de gevolgen ervan. Het merendeel van de dodelijke slachtoffers (ruim 2.700) viel in China.

Willem II en FC Groningen openen vrijdag de 25e speelronde in de Eredivisie. De Tilburgers wisten hun laatste drie duels niet te winnen en staan vijfde op de ranglijst. FC Groningen staat als nummer acht ook in de subtop.

Het COVID-19-virus (coronavirus) in het kort: Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper besmettingsgevaar.

Iemand kan gemiddeld twee à drie anderen besmetten (minder dan bij bijvoorbeeld mazelen). Dit cijfer daalt echter door alle voorzorgsmaatregelen.

Verreweg de meesten hebben lichte (griepachtige) klachten.

Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen.

