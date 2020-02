Feyenoord heeft vrijdag Sam Larsson verkocht aan de Chinese club Dalian PFC. Doordat de transfermarkt in China nog open is, kan de Zweedse aanvaller per direct de overstap maken.

Naar verluidt ontvangt Feyenoord 5 miljoen euro voor Larsson, die in augutus 2017 door de Rotterdammers werd overgenomen van sc Heerenveen. Destijds betaalde Feyenoord 4 miljoen voor de viervoudig international van Zweden.

In zijn 2,5 jaar in De Kuip werd Larsson geen onomstreden basisspeler. De 26-jarige aanvaller kwam tot 72 Eredivisie-duels, waarin hij goed was voor veertien doelpunten.

Bij Dalian krijgt Larsson voormalig Liverpool-trainer Rafael Benitez als coach. De Slowaakse middenvelder Marek Hamsík is de bekendste speler van de ploeg. Vorig jaar eindigde Dalian als negende in de Chinese Super League, door het coronavirus is de competitiestart van het nieuwe seizoen uitgesteld.

In de winterstop liet Feyenoord keeper Kenneth Vermeer en middenvelders Yassin Ayoub, Liam Kelly en Wouter Burger al (tijdelijk) vertrekken. Daar tegenover stond de komst van middenvelder Oguzhan Özyakup en spits Róbert Bozeník.

Onder trainer Dick Advocaat is Feyenoord bezig aan een ijzersterke reeks. De Rotterdammers zijn opgeklommen naar plek drie in de Eredivisie en gaan zondag op bezoek bij PSV.