De Nederlandse media zijn kritisch over de manier waarop Ajax en AZ donderdagavond uitgeschakeld werden in de eerste knock-outronde van de Europa League. De Amsterdammers strandden tegen Getafe en de Alkmaarders waren over twee wedstrijden niet opgewassen tegen LASK.

Ajax won de return tegen Getafe wel met 2-1, maar dat resultaat was door het resultaat van vorige week (2-0) niet genoeg om de achtste finales te bereiken. AZ werd door een 2-0-nederlaag bij het Oostenrijkse LASK uitgeschakeld, waardoor ook de laatste twee Nederlandse clubs uit Europa liggen.

"Nexit in het voetbal", staat vrijdagochtend dan ook op de voorpagina van het AD, dat zich net als veel andere media met name op de uitschakeling van Ajax richt. "De kans op een Europese prijs is verkeken, maar de ploeg is ook schwung en overtuiging kwijt. Het seizoen dreigt op deze manier uit te gaan als een nachtkaars."

"De volkomen terechte uitschakeling tegen Getafe brengt Ajax niet meteen terug in de grijze Europese middenmoot, maar onmiskenbaar eindigde er in Amsterdam een tijdperk. Van de ploeg die vorig jaar zo glorieus stuntte in de Champions League, is komende zomer bijna niets meer over."

Ook de Volkskrant spreekt van het einde van een tijdperk bij Ajax, dat volgens het dagblad "opgefokt" speelde tegen Getafe. "Ajax spoedde zich donderdag met gebogen hoofd naar de uitgang van de Europa League. Het is het afscheid van een elftal dat volgend seizoen nog meer uit elkaar zal vallen dan afgelopen zomer al gebeurde. Het waren mooie avonden vol genot, maar het is even voorbij."

214 Video Nabeschouwing: 'Dit lijkt het einde van bijzondere Ajax-generatie'

'AZ opereerde op een bedenkelijk niveau'

De Telegraaf zag dat de personele problemen bij Ajax hun tol eisten in de Johan Cruijff ArenA. "Het gemis van smaakmaker Hakim Ziyech, in combinatie met de schorsing van Nicolás Tagliafico én de aanvankelijke voorzichtigheid met Quincy Promes, bleek voor Ajax simpelweg te groot. Ajax is ook te klein voor het servet."

AZ ging het donderdag niet veel beter af dan Ajax en ging ten onder bij LASK, in de groepsfase van de Europa League ook al de plaaggeest van PSV. Zowel Ajax als AZ hoopt zondag in de onderlinge Eredivisie-topper revanche te nemen.

"Ajax-trainer Erik ten Hag zal van het terugkijken van de beelden van LASK-AZ niet direct heel onrustig worden", schrijft Trouw. "In Europa komt er meer bij kijken dan alleen leuk en creatief voetballen. Vooral in de tweede helft opereerde AZ op een bedenkelijk niveau. Alsof de ploeg zich al had verzoend met uitschakeling."

"AZ is al weken niet meer het swingende team dat tegenstanders met aanvalsgolven de wil oplegde", schrijft de Volkskrant. "Zo sukkelt het aangeslagen AZ door de tweede seizoenshelft en moet het zich snel oprichten om niet alles binnen een paar weken uit handen te geven."

Bekijk het programma en de uitslagen in de Europa League