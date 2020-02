Getafe-voorzitter Ángel Torres is van plan om bij de UEFA een klacht in te dienen over Ajax. De Spaanse ploeg bereikte donderdag ondanks een 2-1-nederlaag in de Johan Cruijff ArenA de achtste finales van de Europa League.

"We hebben ze een lesje gegeven. Niet alleen op het gebied van voetbal, maar ook qua opvoeding en respect", zei Torres tegen MARCA. "De familieleden van onze spelers zijn op de tribune bekogeld met bier en andere dingen. We gaan een klacht indienen bij de UEFA, want dit kunnen we niet toestaan."

Torres ergerde zich voor de wedstrijd ook aan het gedrag van Erik ten Hag. "De trainer van Ajax is al voor de wedstrijd begonnen met provoceren. Ze weten niet hoe ze waardig moeten verliezen."

Ten Hag kreeg al vroeg in de wedstrijd een gele kaart, toen hij in het coachvak van de Spanjaarden verbaal de confrontatie zocht met Getafe-coach José Bordalás, die ook geel kreeg van scheidsrechter Tasos Sidiropoulos.

Erik ten Hag ruziet met Getafe-coach José Bordalás; beiden kregen een gele kaart. (Foto: Getty Images)

'Mijn vrouw en kinderen waren kletsnat van het bier'

De Griekse arbiter had sowieso zijn handen vol aan de wedstrijd. Hij trok ook nog tien gele kaarten voor spelers, waarvan de helft voor Ajax. De spelers van Ajax uitten donderdag en vorige week in Spanje (2-0 voor Getafe) al hun onvrede over de negatieve speelwijze van de Spaanse ploeg.

Bordalás vindt dat zijn team ten onrechte zwart is gemaakt. "We hebben de hele week allerlei beschuldigingen gekregen. Ook vandaag in aanloop naar de wedstrijd is er van alles geroepen dat bezijden de waarheid is."

Voor Getafe-verdediger Damián Suárez was het gedrag van Ajax-supporters een smetje op het bereiken van de volgende ronde. "We zijn blij met wat er op het veld gebeurd is en dat we door zijn naar de laatste zestien. Maar wat op de tribunes gebeurde, is ongeoorloofd. Mijn vrouw en mijn kinderen zaten daar en waren kletsnat van het bier."

Scheidsrechter Sidiropoulos geeft geel aan Ajax-speler Klaas-Jan Huntelaar. (Foto: Pro Shots)

