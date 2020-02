Ondanks de uitschakeling van Ajax en AZ in de eerste knock-outronde van de Europa League kan Nederland terugkijken op het beste Europese seizoen in bijna tien jaar. In het seizoen 2011/2012 veroverden Nederlandse clubs voor het laatst zoveel punten voor de UEFA-coëfficiëntenlijst.

Nederland begon het Europese seizoen met vijf clubs en was met Ajax (Champions League), AZ, Feyenoord en PSV (allen Europa League) in de groepsfase vertegenwoordigd. Voor Feyenoord en PSV was dat ook het eindstation, terwijl FC Utrecht al in de voorronden strandde.

Ajax verzamelde dit seizoen de meeste punten en door de 2-1-overwinning op Getafe van donderdag, die voor de Amsterdammers overigens niet genoeg was om de achtste finales te bereiken, eindigt Nederland het Europese seizoen op een verdienstelijke 9,4 punten.

Dat aantal werd in de afgelopen zeven seizoenen niet gehaald, met als dieptepunt het seizoen 2017/2018 (2,9 punten). De laatste keer dat Nederland meer dan 9,4 punten haalde, was zogezegd in het seizoen 2011/2012 (13,6 punten), toen vier Nederlandse clubs tot de winterstop actief waren in Europa.

Nederland nog altijd op negende plek

Door de verzamelde punten van Ajax, AZ, PSV en Feyenoord staat Nederland momenteel stevig op de negende plek van de coëfficiëntenlijst. Dit betekent dat de landskampioen van 2021 zich rechtstreeks voor de Champions League plaatst.

Datzelfde geldt voor de nummer tien op de coëfficiëntenlijst, dus Nederland zou nog een plek mogen zakken. De voorsprong op naaste belager Oekraïne is 1,650 punten, al hebben de Oost-Europeanen dit seizoen nog wel een troef in handen. Shakhtar Donetsk plaatste zich namelijk voor de achtste finales van de Europa League.

De elfde plek op de coëfficiëntenlijst is ook genoeg voor een rechtstreeks Champions League-ticket, mits de winnaar van het miljoenenbal zich al via de competitie heeft geplaatst. Die elfde positie wordt op dit moment bezet door Turkije, dat met Istanbul Basaksehir nog vertegenwoordigd is in Europa.