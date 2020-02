Getafe-coach José Bordalás komt loftuitingen tekort voor zijn spelers na het uitschakelen van Ajax in de Europa League. De Spanjaard vindt dat zijn ploeg veel te sterk was voor de Amsterdammers.

"Ik ben heel erg trots op de jongens. We zijn een nederig en klein team, maar we waren over twee wedstrijden superieur aan het grote Ajax. Hier moeten we van genieten, want dit is voor de geschiedenisboeken", zei Bordalás na de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax won de return wel met 2-1, maar kwam door de 2-0-nederlaag van vorige week twee doelpunten tekort om de achtste finales te bereiken. Bordalás ergerde zich in aanloop naar de return behoorlijk aan de tendens die ontstond na de heenwedstrijd, waarin zijn spelers opvielen met fysiek spel en theatraal gedrag.

"We hebben de afgelopen week veel valse en ongegronde verwijten over ons spel gekregen. Het zou allemaal te defensief zijn, maar we hebben in de return drie keer de paal of lat geraakt en we zagen een doelpunt afgekeurd worden. Als dat geen voetbal is, weet ik het ook niet meer."

214 Video Nabeschouwing: 'Dit lijkt het einde van bijzondere Ajax-generatie'

'Ajax protesteerde bij elk moment'

Aan het begin van het duel kreeg Bordalás het nog aan de stok met Ajax-coach Ten Hag, die zich ergerde aan de manier waarop Getafe tijd rekte. "Bij Ajax waren ze bij elk wedstrijdmoment aan het protesteren en klagen. Het is jammer dat er een intimiderende sfeer heerste", aldus de coach, bij wie de blijdschap wel overheerst.

"Je maakt je altijd zorgen als je tegen een ploeg speelt die een indrukwekkend niveau kan laten zien. Ik heb veel onwaarheden gehoord over mijn spelers de afgelopen week, maar mijn ploeg liet zich niet overrompelen en heeft het in twee wedstrijden geweldig gedaan."

José Bordalás krijgt het aan de stok met Erik ten Hag. (Foto: Getty Images)

Bekijk het programma en de uitslagen in de Europa League