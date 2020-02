De KNVB houdt de situatie rond het coronavirus scherp in de gaten nu de ziekte is geconstateerd in Nederland. De voetbalbond neemt vooralsnog geen maatregelen in het betaald- en amateurvoetbal.

In een verklaring laat de KNVB donderdagavond weten nauw in contact te staan met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en de ministeries.

"We houden alle berichten nauwlettend in de gaten. Mochten er vanuit de overheid maatregelen worden opgelegd die mogelijk ook het voetbal raken, dan laten wij dat zo spoedig mogelijk weten", meldt de KNVB verder.

In Tilburg testte donderdag een persoon positief op het COVID-19-virus, wat betekent dat het virus voor het eerst Nederland heeft bereikt. De man ligt in in het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.

Willem II speelt vrijdag thuis

De Eredivisie gaat vrijdag verder met de 25e speelronde, waarin het Tilburgse Willem II om 20.00 uur thuis speelt tegen FC Groningen. Vrijdag wordt ook een vrijwel volledige speelronde in de Keuken Kampioen Divisie afgewerkt.

Zaterdag en zondag volgen meer wedstrijden, met onder meer de toppers Ajax-AZ en PSV-Feyenoord. In Italië, waar het coronavirus zich snel verspreid heeft, wordt een aantal duels zonder publiek gespeeld.

