Arne Slot baalt enorm van de Europese uitschakeling van AZ. De Alkmaarders verloren donderdag met 2-0 van LASK en zijn daardoor klaar in de Europa League, maar de trainer vond dat er veel meer in zat voor zijn ploeg.

"Je kan in de laatste 32 van de Europa League worden uitgeschakeld, maar ik vind deze ploeg niet beter dan Partizan of Antwerp. Dat maakt het des te frustrerender", zei Slot na afloop van het duel in Oostenrijk bij FOX Sports.

"Ik wil niet doen alsof de tegenstander er niets van kon, dat zou onterecht zijn. Zij hebben een aantal wapens, zoals de standaardsituaties en het drukzetten. Ze hebben ons afgestraft. Laten we vooral niet doen alsof wij leuk gevoetbald hebben en zij er met de winst vandoor gaan, maar er zat veel meer in."

AZ kwam in eigen huis niet verder dan 1-1 tegen LASK en moest in Oostenrijk in ieder geval één doelpunt maken om de achtste finales te bereiken, maar daar slaagden de Alkmaarders niet in. Marko Raguz wist wél twee keer te scoren voor LASK.

"We krijgen in totaal drie tegendoelpunten en het zijn alle drie geen kansen. Aan de andere kant moet ik ook constateren dat het ons in 180 minuten niet gelukt is om veel kansen te creëren. We hebben de groepsfase gehaald en die overleefd, maar ik ben toch teleurgesteld dat we door deze ploeg worden uitgeschakeld", aldus Slot.

Oussama Idrissi ligt zwaar teleurgesteld op de grond. (Foto: Getty Images)

Idrissi: 'Kan het mezelf verwijten'

Oussama Idrissi zocht het bij zichzelf na het verlies bij LASK. De aanvaller veroorzaakte de penalty waar de 1-0 uitkwam en had eerder een enorme kans op de 0-1 om zeep geholpen.

"Het leek op een gunstige uitgangspositie. We hebben mogelijkheden gecreëerd, maar daar te weinig rendement uitgehaald. Dat kan ik mezelf verwijten, want ik had een aantal betere keuzes moeten maken", zei Idrissi bij FOX Sports.

"Ik was ook betrokken bij het penaltymoment. Dat was heel frustrerend, omdat het team het heel goed deed en iedereen scherp was. Maar zo zie je maar dat dit bij de voetballerij hoort. Op dit niveau zijn het details", aldus Idrissi.

