Erik ten Hag baalt van de manier waarop Ajax is uitgeschakeld tegen Getafe in de Europa League. De trainer zag dat zijn ploeg niet zichzelf was tegen een team dat in beide wedstrijden alles uit de kast haalde om te winnen.

"Er was te weinig overleg, te weinig structuur. Uiteindelijk kwamen we niet tot het positiespel waar we goed in zijn. We creëerden te weinig, terwijl er ruimtes lagen", vatte Ten Hag samen bij FOX Sports.

"Het was in beide wedstrijden continu hectisch. Daardoor was er te weinig rust in ons spel en kwamen we niet tot een goede en gestructureerde opbouw."

Ten Hag stoorde zich aan Getafe. De coach kreeg het tijdens de eerste helft aan de stok met zijn Spaanse collega José Bordalás en dat akkefietje kwam beide trainers op een gele kaart te staan.

"Het was heel vervelend. Vanaf de eerste seconde lag het spel stil, er kwam nooit tempo in de wedstrijd. Ze deden alles om voetballen onmogelijk te maken. Dan wordt het heel lastig."

De Ajacieden ergerden zich weer flink aan het spel van Getafe. (Foto: Pro Shots)

'Hebben onze rug gerecht'

Toch was Ten Hag ook trots op zijn spelers. "We begonnen heel slecht, maar hebben onze rug gerecht. Er zat een geweldige spirit in de ploeg, dat is een compliment waard", zei de trainer.

"We hebben ervoor gevochten met een fantastisch publiek achter ons. Dat moeten we meenemen naar de volgende wedstrijd. Hopelijk tonen we dan diezelfde spirit."

De volgende wedstrijd van Ajax is zondag, wanneer de koploper van de Eredivisie in de Johan Cruijff ArenA tegen nummer twee AZ speelt. Drie dagen later is FC Utecht de tegenstander in de halve finales van de TOTO KNVB Beker.

