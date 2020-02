Luuk de Jong heeft zich donderdag met Sevilla geplaatst voor de achtste finales van de Europa League. De Spaanse ploeg had in eigen huis genoeg aan een 0-0-gelijkspel tegen CFR Cluj. Ook Internazionale en Manchester United haalden de volgende ronde.

De 29-jarige De Jong stond de hele wedstrijd binnen de lijnen, maar kwam niet tot scoren. Sevilla had in Roemenië met 1-1-gelijkgespeeld, waardoor de doelpuntloze remise in Spanje genoeg was om door te gaan. Cluj leek in de slotfase nog op 0-1 te komen, maar de treffer van Alexandru Paun ging niet door vanwege buitenspel.

Manchester United en Internazionale haalden zonder problemen de achtste finales. De Engelsen wonnen thuis met 5-0 van Club Brugge na een 1-1 in België. Arbiter Serdar Gözübüyük gaf Brugge-speler Simon Deli na 23 minuten rood voor een handsbal. Daarna scoorden Bruno Fernandes (penalty), Odion Ighalo, Scott McTominay en Fred (twee keer). Tahith Chong viel bij rust nog in.

Inter, zonder Stefan de Vrij bij de selectie, schakelde Ludogorets uit. De Italianen, die in Bulgarije met 0-2 wonnen, kwamen thuis nog wel met 0-1 achter, maar wonnen alsnog met 2-1 door goals van Cristiano Biraghi en Romelu Lukaku. Het duel in Milaan werd vanwege het coronavirus afgewerkt zonder publiek.

Fred viert zijn doelpunt tegen Club Brugge. (Foto: Pro Shots)

Shakhtar overleeft spektakelstuk

Shakhtar Donetsk bekerde verder na een spektakelstuk in Portugal. De club uit Oekraïne stond met 3-1 achter bij Benfica, maar kwam terug tot 3-3 en dat was voldoende na de 2-1-thuiszege van vorige week.

Ook FC Kopenhagen plaatste zich voor de achtste finales. De Deense club won met 1-3 bij Celtic, nadat het heenduel in 1-1 was geëindigd.

Het is nog maar de vraag of Arsenal zich weet te kwalificeren. De Engelsen spelen momenteel een verlenging tegen Olympiacos. Arsenal won in Griekenland met 0-1 en die score stond in Londen ook op het bord na negentig minuten.

De return tussen Red Bull Salzburg en Eintracht Frankfurt van donderdag werd afgelast vanwege de hevige weersomstandigheden en wordt vrijdag gespeeld.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Europa League