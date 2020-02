Ajax heeft donderdag niet voor een mirakel kunnen zorgen tegen Getafe in de knock-outfase van de Europa League. Na het 2-0-verlies van vorige week in Spanje eindigde de return in de Johan Cruijff ArenA in een 2-1-zege.

Een heel vroeg tegendoelpunt van Jaime Mata betekende dat Ajax vier keer moest scoren. Basisdebutant Danilo Pereira maakte snel gelijk en na rust tekende Carel Eiting voor 2-1, maar een volledige comeback zat er geen moment in.

Net als vorige week had het geïrriteerde Ajax veel moeite met de speelstijl van Getafe. De Spaanse ploeg rekte tijd waar dat kon; spelers gingen regelmatig met misbaar naar de grond en deden rustig aan bij spelhervattingen.

De uitschakeling van Ajax betekent dat Nederland geen clubs in Europa meer heeft. Eerder op de avond leed AZ in de Europa League een fatale 2-0-nederlaag bij het Oostenrijkse LASK.

Ajax maakt dit seizoen nog kans op twee prijzen: de landstitel en de TOTO KNVB Beker. In de competitie is concurrent AZ zondag de volgende tegenstander en drie dagen later wacht FC Utrecht in de halve finales van het bekertoernooi.

Basisdebutant Danilo Pereira zorgde voor de vroege gelijkmaker in de Johan Cruijff ArenA. (Foto: Pro Shots)

Getafe deelt vroege dreun uit

In een afgeladen Johan Cruijff ArenA begon Ajax vol goede moed tegen Getafe, maar binnen vijf minuten zorgden de Spanjaarden voor een fikse dreun. De Ajax-defensie kreeg de bal niet weg en aanvaller Mata punterde van dichtbij raak.

Daarmee leek de strijd gestreden, maar Ajax had een snel antwoord. Na een voorzet van Donny van de Beek kwam de bal bij de twintigjarige Danilo, die ervoor zorgde dat de hoop aan Amsterdamse kant weer wat terugkeerde.

Net als vorige week ergerde Ajax zich volop aan het vaak theatrale gedrag van de Getafe-spelers. Langs de lijn kregen zelfs trainers Erik ten Hag en José Bordalás het met elkaar aan de stok; het kwam ze allebei op een gele kaart te staan.

Ajax ging op zoek naar een gaatje, maar was te slordig om veel te creëren en ontsnapte zelfs aan een nieuwe achterstand. Mata raakte met een kopbal de lat en de Braziliaan Deyverson trof de paal met een knappe uithaal.

Erik ten Hag kreeg het in de eerste helft aan de stok met Getafe-coach José Bordalás. (Foto: Pro Shots)

Ook Promes kan Ajax niet redden

In de rust wisselde Ten Hag: hij haalde Danilo eraf en bracht Quincy Promes. De net van een blessure herstelde aanvaller kon aanvankelijk weinig veranderen aan het spelbeeld.

De spelers van Ajax bleven elkaar aanvallend moeilijk vinden en die van Getafe deden rustig aan waar dat kon. In de eerste twintig minuten na rust stichtte alleen aanvoerder Dusan Tadic gevaar met een kopbal.

In de 63e minuut kwam de zo gehoopte treffer er toch toen een vrije trap van Eiting bij de tweede paal binnenviel. Het zorgde voor een opleving bij het publiek, maar niet op het veld, want Ajax bleef slordig en onsamenhangend.

Bovendien had de ploeg van Ten Hag opnieuw geluk toen Nikola Maksimovic de paal trof. In de slotfase werd met invaller Klaas-Jan Huntelaar alles op de aanval gezet, maar het einde van het Europese avontuur kon niet meer worden afgewend.

Bekijk alle uitslagen in de Europa League