De Italiaanse topper tussen Juventus en Internazionale en vier andere Serie A-duels worden definitief zonder publiek gespeeld. Er wordt geen enkel risico genomen met het coronavirus.

Dinsdag was er al sprake van dat een aantal Italiaanse wedstrijden achter gesloten deuren zou worden gespeeld en daar is donderdag dus een knoop over doorgehakt.

Niet alleen bij Juventus-Inter, maar ook bij Udinese-Fiorentina, AC Milan-Genoa, Parma-SPAL en Sassuolo-Brescia zijn geen toeschouwers welkom.

Vooral in het noorden van Italië zijn inmiddels veel besmettingen gemeld en het COVID-19-virus eiste al zeventien dodelijke slachtoffers. Wereldwijd zijn er ruim 2.800 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

Juventus en Inter zijn elkaars concurrenten in de strijd om de Italiaanse landstitel. Het Juventus van Matthijs de Ligt gaat aan kop met 60 punten, gevolgd door Lazio (59) en het Inter van Stefan de Vrij (54).

