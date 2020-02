AZ is er donderdag niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de achtste finales van de Europa League. De Alkmaarders verloren de return op bezoek bij LASK met 2-0 na een 1-1-gelijkspel in de heenwedstrijd in eigen huis.

Marko Raguz was de grote kwelgeest van AZ. De spits van LASK zorgde vorige week al voor de Oostenrijkse treffer en was donderdag verantwoordelijk voor beide doelpunten. Hij scoorde voor rust de 1-0 uit een strafschop en na de pauze ook de 2-0.

AZ heeft niet lang de tijd om te treuren, want zondag spelen ze alweer de topper bij Ajax in de Eredivisie. De ploeg van trainer Arne Slot heeft als nummer twee drie punten achterstand op de koploper.

Ajax komt donderdag ook nog in actie in de Europa League. De Amsterdammers moeten op eigen veld een 2-0-achterstand goedmaken tegen Getafe om de achtste finales te bereiken van het tweede Europese bekertoernooi.

Myron Boadu ligt teleurgesteld op de grond. (Foto: Pro Shots)

AZ doet in eerste helft niets onder voor LASK

AZ deed in de eerste helft niet onder voor LASK, de koploper in de Oostenrijkse Bundesliga. De bezoekers kwamen er regelmatig gevaarlijk uit, maar waren steeds onzorgvuldig in de eindfase, waardoor het benodigde doelpunt uitbleef.

Goed voorbeeld daarvan was de uitbraak halverwege het eerste bedrijf. Oussama Idrissi werd weggestuurd door Myron Boadu, maar zijn voorzet op de vrijstaande Calvin Stengs was veel te hard, waardoor de kans verkeken was.

LASK was vlak daarvoor en vlak daarna tot twee keer toe dicht bij een voorsprong. Dominik Frieser en Raguz hadden voor de 1-0 moeten zorgen, maar beiden stuitten op de uitblinkende doelman Marco Bizot.

Vlak voor rust werd het alsnog 1-0. Raguz mocht na een domme overtreding van Idrissi, die zijn tegenstander hard in zijn middel raakte, aanleggen vanaf 11 meter en stuurde Bizot de verkeerde hoek in.

Marko Raguz schiet de 2-0 binnen namens LASK tegen AZ. (Foto: Pro Shots)

Idrissi laat weer goede mogelijkheid liggen

AZ ging na rust meteen op zoek naar de gelijkmaker en had die binnen een minuut al kunnen maken. Idrissi had na goed voorbereidend werk van Boadu echter te lang nodig om te schieten en knalde uiteindelijk ruim naast.

LASK strafte dat een paar minuten later af met de 2-0. Raguz profiteerde van slecht wegwerken van Dani de Wit bij een inworp en schoot de bal hard achter Bizot. AZ klaagde nog wel over een overtreding, maar de arbitrage gaf daar geen gehoor aan.

Het tweeluik was daarmee wel beslist. AZ moest nu twee keer scoren, maar kwam nauwelijks meer in de buurt van het vijandelijke doel. Boadu verscheen nog wel een keer oog in oog met keeper Alexander Schlager, maar stond buitenspel.

LASK beëindigde de wedstrijd nog wel met tien man na een rode kaart (twee keer geel) voor Philipp Wiesinger, maar die viel te laat voor AZ, dat zich nu volledig kan richten op de strijd om de titel in de Eredivisie.

