Justin Kluivert heeft donderdag met AS Roma de achtste finales van de Europa League bereikt. Mede door een doelpunt van de Nederlander eindigde de return bij KAA Gent in 1-1. Ook het Bayer Leverkusen van Peter Bosz en VfL Wolfsburg, met Wout Weghorst, bekerde verder.

De twintigjarige Kluivert schoot Roma op aangeven van Henrikh Mkhitaryan na een klein half uur langszij tegen Gent. De Belgen kwamen vlak daarvoor nog op 1-0 via Jonathan David, maar de ploeg uit Rome had in Italië al met 1-0 gewonnen.

Ook Leverkusen en Wolfsburg bereikten de volgende ronde. De formatie van trainer Bosz, met Daley Sinkgraven in de basis, was na de 2-1-thuiszege ook in Portugal te sterk voor FC Porto: 1-3. Lucas Alario, Kerem Demirbay en Kai Havertz hadden voor 0-3 gezorgd. Moussa Marega deed daarna iets terug en Tiquinho Soares kreeg nog rood.

Weghorst was belangrijk voor Wolfsburg bij de 0-3-zege op Malmö FF. De Nederlandse spits gaf de assist bij de 0-1 van Josip Brekalo. Ook Yannick Gerhardt en João Victor waren nog trefzeker. De Duitse club was in het heenduel al met 2-1 te sterk voor de Zweedse club.

Spelers van Bayer Leverkusen vieren de 0-1 tegen FC Porto. (Foto: Pro Shots)

Ook Elia, Basel en 'Wolves' verder

Istanbul Basaksehir had een verlenging nodig om af te rekenen met Sporting CP. De Turkse ploeg, waar Eljero Elia na 85 minuten werd gewisseld, stond na de reguliere speeltijd met 3-1 voor en won na extra tijd met 4-1. Dat was genoeg om door te gaan na de 3-1 nederlaag in Portugal.

Ook FC Basel en Wolverhampton Wanderers zitten in de koker voor de loting van de achtste finales. De Zwitsers, zonder de geblesseerde Ricky van Wolfswinkel, wonnen thuis met 1-0 van APOEL en hadden uit al een 0-3-zege geboekt. Wolverhampton verloor bij Espanyol met 3-2, maar dat was na de 4-0-thuisoverwinning ruim voldoende om door te gaan.

Rangers plaatste zich woensdag al voor de achtste finales door SC Braga uit te schakelen. De return tussen Red Bull Salzburg en Eintracht Frankfurt van donderdag werd afgelast vanwege de hevige weersomstandigheden en wordt vrijdag gespeeld.

