AA Gent-AS Roma ·

29' GOAL AS Roma! 1-1



Het is Justin Kluivert zelf die AS Roma een enorme steun in de rug bezorgt met een razendsnel antwoord op de goal van de Belgen. De rappe Nederlander wordt op maat gelanceerd door Henrikh Mkhitaryan, is zijn directe tegenstander te vlug af en schuift binnen. Nu moet Gent er weer twee maken, ervan uitgaande dat Roma niet meer scoort.