Met Ajax-AZ en PSV-Feyenoord barst de titelstrijd in de Eredivisie dit weekend los. ADO Den Haag kreeg op de training bezoek van boze fans, maar kan alle steun in de strijd tegen degradatie gebruiken. Dit zijn drie redenen om uit te kijken naar de 25e speelronde.

AZ kan bijzondere serie uit kampioensjaar evenaren

AZ kan zondagavond in de Johan Cruijff ArenA een bijzondere overwinning boeken op Ajax. De Alkmaarders wonnen eerder dit seizoen al op bezoek bij PSV (0-4) en Feyenoord (0-3) en een zege op Ajax betekent dus dat AZ in één seizoen alle uitduels met de traditionele top drie heeft gewonnen.

Dat kwam pas twee keer voor in de Eredivisie. Sparta Rotterdam won in 1962/1963 bij Ajax, Feyenoord en PSV en AZ deed dat in 1980/1981 al eens. De Alkmaarders veroverden in dat seizoen de landstitel. Een zege bij Ajax is dus mogelijk de opmaat naar iets moois.

Drie punten pakken in Amsterdam is de laatste jaren echter niet aan AZ besteed. Ajax won de laatste vier edities met respectievelijk 5-0, 3-0, 4-1 en 4-1. De confrontatie in de hoofdstad gaat zondag tussen de best presterende thuisploeg (Ajax) tegen de best presterende uitploeg (AZ).

Vorig jaar boekte Ajax een eenvoudige thuiszege op AZ (5-0). (Foto: Pro Shots)

Wint Advocaat wel met Feyenoord in Eindhoven?

Feyenoord jaagt tegen PSV op de achtste overwinning op rij in de Eredivisie. De indrukwekkende zegereeks begon in december in de thuiswedstrijd tegen de Brabanders (3-1). PSV won de laatste drie duels en is ook bezig met een goede serie.

Een zege voor Feyenoord zou een primeur zijn voor Dick Advocaat. De trainer van de Rotterdammers verloor als bezoekende trainer al zijn vijf Eredivisie-wedstrijden in Eindhoven. Zijn enige uitoverwinning bij PSV was met Rangers in de Champions League: op 28 september 1999 werd het 0-1.

Voor een uitzege bij PSV heeft Advocaat wellicht weer een ingeving van Róbert Bozeník nodig. De Slowaakse winteraanwinst kan de eerste speler ooit worden die voor Feyenoord in drie opeenvolgende Eredivisie-duels de winnende goal maakt.

Dick Advocaat is bezig met een fraaie zegereeks bij Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Fans zetten ADO op scherp voor cruciale weken

Voor ADO Den Haag breken de weken van de waarheid aan. De formatie van Alan Pardew heeft snel goede resultaten nodig om directie degradatie te voorkomen.

Het programma van de komende weken biedt ADO wellicht wat perspectief. De nummer zeventien van de Eredivisie gaat op 7 maart nog wel op bezoek bij AZ, maar treft tot en met 5 april met Heracles Almelo (thuis), Fortuna Sittard (thuis), FC Twente (uit) en FC Emmen (thuis) veel concurrenten.

De ADO-selectie is woensdag in ieder geval nog op scherp gezet. Tijdens de training kwam een groepje boze fans het veld op om te klagen over de prestaties van de club. De fans hebben kort gesproken met de spelers en trainer Pardew.

