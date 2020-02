De VAR is zaterdag het belangrijkste gespreksonderwerp bij de jaarlijkse bijeenkomst van de IFAB, de spelregelcommissie van de FIFA. Toch worden er (nog) geen grote reglementswijzigingen verwacht over het toepassen van de videoarbiter. Een overzicht van alle agendapunten van de vergadering in Belfast.

Agendapunten IFAB-vergadering Evaluatie van dit seizoen ingevoerde spelregels

Mogelijke aanpassingen spelregels komend seizoen

Hoe om te gaan met hersenschuddingen

Fair play-gedrag op het veld

Verslag van wereldwijd gebruik VAR en mogelijke toekomstige ontwikkelingen

Communicatie en educatie over spelregels

Met name vanuit Italië, Engeland en de FIFA zelf zijn er voorstellen over hoe de VAR verbeterd zou kunnen worden. De verwachting is niet dat er zaterdag al beslissingen genomen worden over nieuwe regels rondom de videoarbiter.

Italië wil een zogenaamd challengesysteem invoeren zoals in het tennis en hockey al gebruikt wordt. Trainer en spelers kunnen een bepaald aantal keren per wedstrijd de hulp van de videoscheidsrechter inroepen bij twijfel over de juistheid van de beslissing van de scheidsrechter op het veld.

"Dit gaat in tegen het principe van de VAR", zei de Duitse IFAB-secretaris Lukas Brud eerder deze week tegen Sportschau. "Het concept is dat de grensrechters en de videoscheidsrechter assistenten zijn van de scheidsrechter op het veld en niet dat er van buitenaf vragen gesteld kunnen worden over een beslissing."

FIFA's directeur van voetbalontwikkeling Arsène Wenger stelde onlangs voor om de buitenspelregel te wijzigen. De oud-trainer van Arsenal wil dat spelers niet langer buitenspel staan als ze met één lichaamsdeel voorbij de laatste verdediger staan, maar pas als ze met hun lichaam volledig voorbij de laatste verdediger staan.

"We zullen over buitenspel en de videoarbiter praten, maar over dit voorstel zal nog niet gestemd worden", aldus Brud. Datzelfde geldt voor een Engels voorstel, over een foutmarge van 20 centimeter bij buitenspel.

De IFAB besluit of spelers met een hoofdblessure vanaf volgend seizoen mogelijk voor tien minuten gewisseld mogen worden. (Foto: Pro Shots)

Tijdelijke wissel of vierde wissel bij hersenschudding

Waar wordt dan wel over besloten? Hoe om te gaan met spelers die een hersenschudding of hoofdblessure oplopen, bijvoorbeeld. Door de steeds grotere (financiële) belangen van voetbalwedstrijden worden spelers met een hersenschudding soms weer het veld ingestuurd.

De IFAB heeft twee voorstellen: een tijdelijke wissel of een extra vierde wissel. De gedachte hierachter is dat de teamartsen zonder tijdsdruk moeten kunnen beoordelen of een speler na een botsing of klap tegen het hoofd verder kan spelen.

Bij de tijdelijke wissel mag tien minuten een wisselspeler in het veld staan, die daarna eventueel weer plaats moet maken als blijkt dat er geen sprake is van een hersenschudding bij de tijdelijk gewisselde speler.

Een andere optie is de extra of vierde wissel. Als een speler een hoofdblessure oploopt, dan krijgt zijn team een extra wisselmogelijkheid.

Aanpassingen over fair play-regels

Daarnaast zal er worden gestemd over fair play-regels. De verwachting is dat er slechts enkele kleine wijzigingen worden doorgevoerd.

Het is de IFAB een doorn in het oog dat voetballers vaak massaal protesteren tegen scheidsrechterlijke beslissingen. Vorig jaar bepaalde de spelregelcommissie al dat spelers en stafleden op de reservebank gele of rode kaarten kunnen krijgen wegens protesteren.

Spelers van Chelsea en Manchester City beklagen zich bij scheidsrechter Jon Moss. (Foto: Getty Images)