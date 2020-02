De return tussen Red Bull Salzburg en Eintracht Frankfurt van donderdag in de tweede ronde van de Europa League is afgelast vanwege de hevige weersomstandigheden in Salzburg.

In de Oostenrijkse stad is voor donderdag een orkaanwaarschuwing afgegeven. Er worden 's avonds windvlagen van maximaal 120 kilometer per uur voorspeld, waardoor de UEFA een streep heeft gezet door de wedstrijd.

Het is niet nog niet bekend wanneer het duel wordt ingehaald. Frankfurt won vorige week de heenwedstrijd in eigen huis met liefst 4-1, waardoor Salzburg een klein wonder nodig heeft om de achtste finales te bereiken.

AZ voetbalt donderdag ook in Oostenrijk. De Alkmaarders gaan op bezoek bij LASK in Linz, dat op 135 kilometer afstand ligt van Salzburg, maar daar is geen sprake van een zware storm, waardoor er gewoon om 18.55 uur kan worden afgetrapt.

De club vroeg woensdag de supporters die mee afreizen naar Linz om voorzichtig te zijn vanwege het COVID-19-virus. Er zou in Linz namelijk iemand besmet zijn geraakt, maar dat bleek achteraf niet het geval te zijn.

AZ speelde vorige week op eigen veld met 1-1 gelijk tegen LASK. Ajax komt donderdag om 21.00 uur ook in actie en moet dan voor eigen publiek de 2-0-nederlaag van vorige week tegen Getafe goedmaken.

