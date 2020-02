Jan van Halst verwacht dat Ajax het donderdagavond heel moeilijk gaat krijgen om ten koste van Getafe de achtste finales van de Europa League te bereiken. De Amsterdammers zullen volgens de oud-speler van de club "totaal stoïcijns" moeten zijn om nog kans te maken.

"Technisch en tactisch moet Ajax kunnen winnen van Getafe, maar het komt op het mentale aan", zegt Van Halst in gesprek met NU.nl. "Ze hebben zich in Spanje op dat vlak volledig in de luren laten leggen."

Bij de 2-0-zege in de heenwedstrijd wekten enkele spelers van Getafe irritatie met theatraal gedrag. In de tweede helft leidde dat zelfs tot een opmerkelijk moment toen Ajax-aanvaller Ryan Babel naast Getafe-verdediger Allan Nyom op de grond ging liggen rollen, toen de speler van Getafe een zware blessure simuleerde.

"In Nederland hebben wij gelachen om Babel, maar ik denk dat ze op de bank bij Getafe het hardst moesten lachen", aldus Van Halst. "Ze zeiden vast tegen elkaar: zie je wel, ons plannetje werkt."

Om zich niet opnieuw uit de tent te laten lokken, moet Ajax "totaal stoïcijns" zijn, zegt de voetbalanalist en oud-middenvelder van Ajax. "Daar is op de training goed op te oefenen. Trainer Erik ten Hag kan bij een partijspel expres rare beslissingen nemen, om zo irritatie te wekken bij zijn spelers."

"Ik was daar vroeger heel gevoelig voor. Dan maakte ik me heel kwaad. Vervolgens riep de trainer me bij zich. 'Kijk, dit bedoelen we nou, Jan. Denk je dat ik dit niet expres doe?'"

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de video van de rollebollende Allan Nyom en Ryan Babel te zien.

'Ajax gaat Ziyech het meest missen'

Ajax mist in de Johan Cruijff ArenA een half elftal potentiële basisspelers: Hakim Ziyech, Nicolás Tagliafico, Joël Veltman, David Neres, Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad kunnen niet meespelen.

"Van die spelers gaat Ajax Ziyech het meest missen", voorspelt Van Halst. "Niet alleen vanwege zijn creativiteit, maar ook omdat hij in Europese wedstrijden voorop gaat in de strijd. Vergis je niet hoeveel werklust hij heeft, ik zie niet zo snel wie die rol op zich moet nemen vanavond."

Daarom denkt Van Halst dat Ajax een moeilijk karwei te wachten staat. "Ik hoop dat ze er een verlenging uit kunnen slepen, maar ik vrees het ergste. Ook omdat Ajax de afgelopen twee jaar nooit tegen dit soort ploegen heeft gespeeld. In de Champions League kom je bijna alleen maar voetballende ploegen tegen."

Ajax-Getafe begint donderdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Griekse arbiter Anastasios Sidiropoulos.

Jan van Halst in 2002 als speler van Ajax. (Foto: Pro Shots)

