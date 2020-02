De Oranjevrouwen spelen in de laatste fase van de voorbereiding op de Olympische Spelen oefenwedstrijden tegen België (5 juni) en Noorwegen (9 juni), zo is donderdag bekendgemaakt.

De wedstrijd tegen België wordt gespeeld in het Rat Verlegh Stadion in Breda, dat plaats biedt aan 15.600 fans. Het vriendschappelijke duel met Noorwegen vindt plaats op de Vijverberg, de thuisbasis van De Graafschap (capaciteit 11.100).

Na de ontmoetingen met België en Noorwegen wordt er nog één oefenduel gespeeld voor de Oranjevrouwen naar Tokio vliegen. Die uitzwaaiwedstrijd staat gepland voor donderdag 2 juli, maar de tegenstander en de locatie worden pas later bekendgemaakt.

De Oranjevrouwen verzekerden zich op het WK van afgelopen zomer van deelname aan de Olympische Spelen. Ook Zweden, Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland, Brazilië, Canada, Japan en de Verenigde Staten zijn al zeker van een ticket.

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman speelt begin maart eerst nog een oefentoernooi in Frankrijk. Daarna wachten in april duels met Kosovo en Estland in de EK-kwalificatie.